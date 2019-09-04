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В Татарстане задержали мать найденного в пакете у магазина ребенка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Полицейские в Татарстане задержали мать младенца, найденного в полиэтиленовом пакете возле одного из магазинов. Об этом в среду, 4 сентября, сообщили в республиканском ГУ МВД.

Инцидент произошел 3 сентября в селе Черемшан на улице Титова. Директор одного из сельских магазинов нашел новорожденного мальчика, лежавшего в полиэтиленовом пакете. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного, пишет REGNUM.

В ходе следственных мероприятий правоохранители установили личность матери ребенка и задержали ее. Ею оказалась 36-летняя продавщица магазина, рядом с которым нашли ребенка. Как пишет сайт kp.ru, женщина состоит в браке и имеет двоих несовершеннолетних детей. Отмечается, что в 2018 году она начала встречаться с местным жителем и забеременела от него.

По данным МВД, ребенок был без одежды, замерз и сильно плакал. Прибывшие на место врачи осмотрели ребенка, внешне он был здоров, телесных повреждений на теле не обнаружено. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанной. Ребенок в настоящее время находится в перинатальном центре Альметьевска, пишет «Москва 24».

17 августа сообщалось, что в Воронеже женщина оставила младенца перед входом в Благовещенский кафедральный собор и скрылась.

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