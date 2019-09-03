Суд расторг брак иранца с малолетней девочкой

Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между взрослым мужчиной и малолетней девочкой. Ранее видео со свадьбы этой пары вызвало негодование в Сети. Об этом сообщает местное издание Rokna со ссылкой на главного судью региона.

По словам судьи, после появления в интернете видео со свадьбы молодоженов родителей несовершеннолетней вызвали в суд. Инстанция сочла брак нежелательным из-за возраста невесты, и он был расторгнут. Родители планируют подождать два года, чтобы девочке исполнилось 13 лет. Тогда пара сможет пожениться с разрешения суда.

Изначально сообщалось, что взрослый мужчина женился на 10-летней девочке. Однако родственники ребенка предъявили в суде копию свидетельства ее рождения, согласно которой ей 11 лет. Судья отмечает, что супругу 22 года. Семья заявила, что новой ячейке общества планировалось дать время для знакомства, и они не сразу должны были начать жить как муж и жена.

Речь идет о видео, которое опубликовала на своей странице в Twitter иранская журналистка Масих Алинежад. На кадрах видно, как юная невеста на собственной свадьбе вытирает глаза, как будто у нее текут слезы. Алинежад пожаловалась на абсурдность законов в стране, согласно которым 13-летние могут выходить замуж, но не могут выбирать свадебное платье. Свадебное видео вызвало волну гневных комментариев в социальных сетях.