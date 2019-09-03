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Мать утонувшей в Турции девочки из России рассказала о случившемся

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фото: РЕН ТВ
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Мать пятилетней девочки Любы, утонувшей в бассейне отеля в Анталье, рассказала подробности произошедшего.

О смерти ребенка стало известно 3 сентября. По данным телеканала РЕН ТВ, девочка начала тонуть, но ее успели вытащить из воды и госпитализировали. Однако спасти ребенка не удалось.

Мама погибшей отметила, что никто не заметил, как Люба ушла под воду, так как родители и постояльцы были отвлечены на игру мужчин в волейбол.

«Буквально минуты две–три, и ее рядом не оказалось. Пошли искать вокруг бассейна, но она ушла к горке без спасательного круга. Не знаю, может солнечный удар случился, упала и никто ничего не видел», — рассказала мать.

Женщина отметила, что в отеле нет камер наблюдений, поэтому восстановить картину произошедшей трагедии затруднительно. Кроме того, по ее словам, возле бассейна не было сотрудников отеля и спасателей.

За последние несколько месяцев это уже не первый случай гибели россиян в Турции. 18 августа несчастный случай произошел с 12-летней девочкой из Петербурга. Во время плавания в бассейне руку ребенка засосало в трубу. Вытащить ребенка из воды удалось только через несколько минут. Очевидцы утверждают, что сотрудники отеля не пытались помочь. Россиянку госпитализировали в критическом состоянии, несмотря на усилия медиков, в том числе российских, через 10 дней после девочка умерла.

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