Умерла впавшая в кому в Турции российская студентка

В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского скончалась 19-летняя студентка, которая впала в кому в отеле в турецкой Анталье. Об этом во вторник, 3 сентября, пишет «Московский комсомолец».

Как отмечает издание, девушка умерла вечером 2 сентября. 30 августа ее перевезли из Турции в Москву после случившегося в аквапарке Sealanya Sea Park.

Девушка приехала в Анталью с матерью на каникулы. Уточняется, что студентка купалась в бассейне с маской, когда стала внезапно захлебываться. До того, как она оказалась на суше, она успела наглотаться воды, из-за чего впала в кому.

Восемь дней туристка находилась в турецкой больнице, потом ее перевезли в Москву, где несколько дней она находилась в критическом состоянии. Представители аквапарка заявили, что оказывали пострадавшей первую помощь, однако ни одной записи с камер видеонаблюдения того дня якобы не сохранилось, сообщает телеканал «360».

Как отмечает НСН, 3 сентября в Санкт-Петербурге проходит прощание с 12-летней девочкой, которая также скончалась в результате несчастного случая в бассейне турецкого отеля в Бодруме. 18 августа она попала в больницу в критическом состоянии, после того как ее руку засосало в трубу бассейна, спустя 10 дней девочка умерла.