Прямой эфир

Умерла впавшая в кому в Турции российская студентка

0
Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского скончалась 19-летняя студентка, которая впала в кому в отеле в турецкой Анталье. Об этом во вторник, 3 сентября, пишет «Московский комсомолец».

Как отмечает издание, девушка умерла вечером 2 сентября. 30 августа ее перевезли из Турции в Москву после случившегося в аквапарке Sealanya Sea Park.

Девушка приехала в Анталью с матерью на каникулы. Уточняется, что студентка купалась в бассейне с маской, когда стала внезапно захлебываться. До того, как она оказалась на суше, она успела наглотаться воды, из-за чего впала в кому.

Восемь дней туристка находилась в турецкой больнице, потом ее перевезли в Москву, где несколько дней она находилась в критическом состоянии. Представители аквапарка заявили, что оказывали пострадавшей первую помощь, однако ни одной записи с камер видеонаблюдения того дня якобы не сохранилось, сообщает телеканал «360».

Как отмечает НСН, 3 сентября в Санкт-Петербурге проходит прощание с 12-летней девочкой, которая также скончалась в результате несчастного случая в бассейне турецкого отеля в Бодруме. 18 августа она попала в больницу в критическом состоянии, после того как ее руку засосало в трубу бассейна, спустя 10 дней девочка умерла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тело умершей из-за несчастного случая в Турции девочки отправлено в РФ
Впавшую в кому россиянку перевезли из Турции в Москву

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019