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Еще один ребенок из России пострадал на отдыхе в Турции

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Еще один ребенок из России пострадал во время отдыха в Турции. Об этом пишет сайт телеканала РЕН ТВ во вторник, 3 сентября.

Как рассказала родственница ребенка, женщина по имени Валентина, девочка пострадала, катаясь с горки в бассейне.

«Она упала с горки, видимо, стукнулась головой и захлебнулась. Увезли на скорой, мы сидим, ждем звонка от скорой», — рассказала женщина.

Девочку госпитализировали, однако родные не имеют никакой информации о ее состоянии здоровья. По словам Валентины, после инцидента врачи «унесли ребенка, мать забрали и уехали». Родственников просят не ехать в больницу, а ждать звонка от медиков.

В каком городе произошел инцидент не сообщается.

Это не первый несчастный случай с россиянами на отдыхе в Турции за последнее время. В конце августа 19-летняя девушка захлебнулась в бассейне аквапарка. Родственники запросили видео с камер наблюдения, однако выяснилось, что данные за день, когда произошел инцидент, отсутствуют. Пострадавшая впала в кому, ее перевезли в Москву. 3 сентября стало известно, что студентка скончалась.

Также 3 сентября в Санкт-Петербурге прощаются с 12-летней девочкой, которая скончалась в результате несчастного случая в бассейне отеля в Бодруме — руку россиянки засосало в трубу бассейна, долгое время ребенок находился под водой. Очевидцы утверждают, что сотрудники отеля не пытались помочь, а управляющий обвинил в произошедшем семью девочки. Россиянку госпитализировали в критическом состоянии, оказать помощь прилетели российские врачи. Несмотря на усилия медиков, через 10 дней после происшествия девочка умерла.

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