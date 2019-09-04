После гибели ребенка в бассейне отеля Турции возбудили уголовное дело

После гибели девочки из Архангельской области в бассейне турецкого отеля возбудили уголовное дело. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

«По факту гибели пятилетней гражданки Российской Федерации, которая вместе с мамой находилась на отдыхе в Турецкой Республике, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», — говорится в сообщении ведомства.

Несчастный случай произошел 3 сентября в курортной зоне Окурджалар. По сообщению родственников, ЧП произошло, когда пятилетняя Люба каталась с горки. Пострадавшую девочку доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Мать ребенка отметила, что в отеле не было камер наблюдения, из-за чего возникли затруднения с воссозданием обстоятельств происшествия.

Это не первая трагедия с российскими отдыхающими в Турции за последний год — 18 августа несчастный случай произошел с 12-летней девочкой из Петербурга. Во время плавания в бассейне руку ребенка засосало в трубу, вытащить девочку из воды удалось только через несколько минут. Очевидцы утверждают, что сотрудники отеля не пытались помочь. Россиянку госпитализировали в критическом состоянии, несмотря на усилия медиков, в том числе российских, через 10 дней девочка умерла.