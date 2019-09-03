В «РГ-Девелопмент» заявили о планах войти в пятерку лидеров рынка жилья

Московский застройщик «РГ-Девелопмент» планирует войти в пятерку лидеров рынка жилищного строительства. Этому должен поспособствовать переход компании под управление «РВМ Капитал», считает основной владелец «РГ-Девелопмент» Сергей Шумей. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

«Смена управляющей компании позволит нарастить девелоперские компетенции «РГ-Девелопмент» и максимально способствовать ее развитию», — отметил бизнесмен.

Отмечается, что закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Лонтано», которому принадлежит московский застройщик «РГ-Девелопмент», перешел под управление «РВМ Капитал».

В настоящее время «РГ-Девелопмент» прорабатывает пять новых площадок для строительства жилых комплексов. Застройщик планирует приобретение нескольких участков в Москве под жилищную застройку, освоение которых будет вестись за счет кредитных средств. По словам Шумея, ключевыми задачами компании на данный момент являются расширение земельного банка, а также сбалансированное развитие.

По мнению участников рынка, Сергей Шумей является сейчас главным локомотивом наступательного движения «РГ-Девелопмент» на строительном рынке столицы, он же выступает и основным лоббистом компании в столичных коридорах власти. Источники на рынке предполагают, что агрессивная политика Сергея Шумея, учитывая, что «РГ-Девелопмент» не планирует экспансию в регионы, должна позволить компании занять заметное место на строительном рынке столицы.

«РГ-Девелопмент» — инвестиционно-девелоперская компания, созданная в 2013 году и специализирующаяся на строительстве жилья на территории реорганизуемых промзон в старых границах Москвы. Примерно тогда же стало известно, что Сергей Шумей с 2013 года инвестирует свободные денежные средства в недвижимость.

На сегодняшний день, по данным СМИ, в портфеле компании более 800 тыс. кв. м жилой недвижимости. Среди проектов компании жилой квартал «Октябрьское поле», жилые комплексы «Петровский парк», «Балтийский», «Фонвизинский». В руководстве «РГ-Девелопмент» отмечают, что планируют в дальнейшем принимать активное участие в программах, реализуемых правительством Москвы.

Уточняется, что до недавнего времени контроль над столичным застройщиком «РГ-Девелопмент» было принято приписывать российскому бизнесмену Аркадию Ротенбергу. Однако СМИ неоднократно опровергали эту информацию. По данным «РВМ Капитал», в списках владельцев инвестиционных паев ЗПИФ комбинированного «Лонтано» «не числится физическое лицо, имеющее фамилию, имя и отчество Ротенберг Аркадий Романович».