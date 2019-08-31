Появилось видео передачи сала украинским заключенным в «Лефортово»

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук опубликовал видео встречи с заключенным Николаем Карпюком в московском следственном изоляторе «Лефортово». На кадрах видно, что политик привез с собой сало и хлеб.

Вместе с Медведчуком в «Лефортово» приехал депутат Вадим Рабинович. Политики отметили, что привезли «не просто сало из Полтавы», а продукт, приготовленный в настоящем украинском сене.

Ранее Медведчук рассказал, что приезд в Москву — это прежде всего гуманитарная акция. Он также выразил надежду, что украинские заключенные вскоре вернутся на родину.

О начале процедуры обмена заключенными 30 августа заявил новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка со ссылкой на сотрудницу Верховной рады Анну Исламову. Сообщалось, что в Киев якобы вылетели задержанные после провокации в Керченском проливе моряки, режиссер Олег Сенцов, общественный и политический деятель Николай Карпюк, активист Владимир Балух и студент Павел Гриб. Лайнер якобы должен был прибыть в аэропорт Жуляны.

Однако позднее в этот же день адвокат Валентин Рыбин опроверг перемещения заключенных. Он утверждает, что все удерживаемые лица, которых готовят к участию в обмене между Россией и Украиной, находятся в пунктах сбора или местах предварительного заключения.

21 августа сообщалось, что Москва и Киев вышли на финальную стадию согласования списков на обмен. Рыбин ранее утверждал, что процедуре препятствуют «некие силы в офисе Владимира Зеленского».