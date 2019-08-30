Медведчук и Рабинович посетили украинских заключенных в Москве

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель партии Вадим Рабинович прибыли в Москву. В пятницу, 30 августа, они посетили осужденных украинских граждан Станислава Клыха и Николая Карпюка в СИЗО «Лефортово».

«Наш приезд — это прежде всего гуманитарная акция», — сказал Медведчук в эфире телеканала «112 Украина».

Медведчук заверил, что «с ребятами всё будет хорошо», и выразил надежду, что вскоре они вернутся на родину.

При этом, как сообщает «РИА Новости», нардеп не располагает сведениями о том, когда состоится обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной. Медведчук сообщил, что переговоры на эту тему продолжаются, они проходят успешно.

Как сообщалось ранее 30 августа, Россия и Украина в очередной раз отложили обмен заключенными. Пресс-секретарь Совета безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская отметила, что окончательной даты пока нет, хотя никаких препятствий для обмена нет.

21 августа сообщалось, что Москва и Киев вышли на финальную стадию согласования списков на обмен.