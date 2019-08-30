Прямой эфир

Медведчук и Рабинович посетили украинских заключенных в Москве

0
Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель партии Вадим Рабинович прибыли в Москву. В пятницу, 30 августа, они посетили осужденных украинских граждан Станислава Клыха и Николая Карпюка в СИЗО «Лефортово».

В списке не значится: адвокат Вышинского не знает о его подключении к обмену
Несмотря на трудности возвращение россиян и украинцев состоится в ближайшее время

«Наш приезд — это прежде всего гуманитарная акция», — сказал Медведчук в эфире телеканала «112 Украина».

Медведчук заверил, что «с ребятами всё будет хорошо», и выразил надежду, что вскоре они вернутся на родину.

При этом, как сообщает «РИА Новости», нардеп не располагает сведениями о том, когда состоится обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной. Медведчук сообщил, что переговоры на эту тему продолжаются, они проходят успешно.

Как сообщалось ранее 30 августа, Россия и Украина в очередной раз отложили обмен заключенными. Пресс-секретарь Совета безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская отметила, что окончательной даты пока нет, хотя никаких препятствий для обмена нет.

21 августа сообщалось, что Москва и Киев вышли на финальную стадию согласования списков на обмен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Представители ОНК не нашли Сенцова в московских СИЗО
Адвокат раскрыл подробности обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019