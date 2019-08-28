Магадан получит дополнительно 85 млн рублей на парк «Маяк»

Магаданской области выделено дополнительно 85 млн рублей на создание общественного пространства в парке «Маяк» в Магадане. Всего парку необходимо порядка 185,5 млн рублей. 100 млн рублей проект выиграл во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Оставшуюся сумму он получит за счет «Единой субсидии».

Обсуждение планов социального развития центров экономического роста, где был за тронут вопрос магаданского парка, проходило на площадке вице-премьера России Юрия Трутнева. На заседании правительственной подкомиссии, в частности, одобрили создание дополнительных социальных объектов в регионах и перераспределили средства по программе «Единая субсидия». В числе регионов, которые получат средства, оказалась Магаданская область.

Как уточняет ИА MagadanMedia, парк «Маяк» в Магадане расположен на набережной, которая также должна быть реконструирована на федеральные средства «Единой субсидии». Деньги на берегоукрепление Портового шоссе были выделены в первую очередь из-за острой необходимости, там работы уже идут.

Ранее сообщалось, что в парке «Маяк» строители готовят основание под установку амфитеатра. Высотным акцентом общественного пространства должен стать существующий маяк и смотровая площадка.