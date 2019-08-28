Прямой эфир

Магадан получит дополнительно 85 млн рублей на парк «Маяк»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Магаданской области выделено дополнительно 85 млн рублей на создание общественного пространства в парке «Маяк» в Магадане. Всего парку необходимо порядка 185,5 млн рублей. 100 млн рублей проект выиграл во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Оставшуюся сумму он получит за счет «Единой субсидии».

Обсуждение планов социального развития центров экономического роста, где был за тронут вопрос магаданского парка, проходило на площадке вице-премьера России Юрия Трутнева. На заседании правительственной подкомиссии, в частности, одобрили создание дополнительных социальных объектов в регионах и перераспределили средства по программе «Единая субсидия». В числе регионов, которые получат средства, оказалась Магаданская область.

Как уточняет ИА MagadanMedia, парк «Маяк» в Магадане расположен на набережной, которая также должна быть реконструирована на федеральные средства «Единой субсидии». Деньги на берегоукрепление Портового шоссе были выделены в первую очередь из-за острой необходимости, там работы уже идут.

Ранее сообщалось, что в парке «Маяк» строители готовят основание под установку амфитеатра. Высотным акцентом общественного пространства должен стать существующий маяк и смотровая площадка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лимит добычи охотничьих ресурсов утвердили в Магаданской области
Ученые РАН выяснят причины переезда людей из Магаданской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019