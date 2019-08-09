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Лимит добычи охотничьих ресурсов утвердили в Магаданской области

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В Магаданской области открылся сезон охоты. В связи с этим губернатор утвердил объем добычи ресурсов для каждого охотничьего угодья.

Лимиты утверждены до августа 2020 года. Они распространяются на охотничьи угодья и другие территории, где разрешен отстрел диких животных. Об этом сообщает ИА MagadanMedia. Охотникам разрешено добыть 750 особей лося старше одного года, а также 124 особи младше года. Также разрешен отстрел 244 снежных баранок.

В течение года разрешена добыча 2,1 тыс. особей бурого медведя, почти 3,1 тыс. особей дикого северного оленя и 7,5 тыс. особей соболя.

Надзор за добычей природных ресурсов ведут профильные ведомства. В случае нарушения квот охотники понесут административную и уголовную ответственность.

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