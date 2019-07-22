СМИ узнали об ужесточении процедуры получения охотничьего билета

Процедуру получения охотничьего билета, необходимого для владения оружием, могут ужесточить. Как пишет 22 июля «Коммерсант», в Минприроды считают существующие правила слишком формальными, не свидетельствующими о наличии необходимых для охоты знаний и навыков.

Так, ведомство намерено проверять будущих стрелков на знание охотминимума — основ биологии диких животных, требований правил охоты и техники безопасности. При этом россияне, уже имеющие охотничий билет, сдавать минимум не обязаны.

На данный момент для получения охотничьего билета достаточно быть дееспособным гражданином, не иметь непогашеных судимостей и лишь ознакомиться с требованиями охотминимума.

«Без необходимого обучения мы сейчас имеем армию стрелков, которые не знают ни биологию животных, ни их ценность. Из-за этого страдают популяции животных, в том числе краснокнижных», — заявила изданию президент профильного Росохотрыболовсоюза Татьяна Арамилева.

Ведомство уже разработало проект поправок и получило по нему некоторые замечания, они прорабатываются. Также рассматривается возможность организации охотшкол или специализированных курсов.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», за последнее время количество несчастных случаев во время охоты увеличилось. Так, в 2016 году по трагической случайности погиб 31 человек.