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Ученые РАН выяснят причины переезда людей из Магаданской области

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Фото: РИА Новости/Александр Крылов
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Полевую экспедицию на Колыму организовал Институт социально-политических исследований РАН. Научным сотрудникам предстоит сравнить данные федеральной и региональной статистики об оттоке населения: получить руководителей городов, муниципальных образований, экспертов на местах и местных жителей.

«Для каждого субъекта и города — своя анкета. Здесь указаны экономические, социальные аспекты жизни, например, вопрос неравенства доходов, работы ведущих предприятий, потенциал субъекта и города, что можно сделать для развития этого потенциала, причины, по которым человек мог бы покинуть этот регион, и причины, по которым стоит остаться, хочет ли человек, чтобы здесь жили его дети», — рассказал кандидат политических наук, старший научный сотрудник ИСПИ РАН Максим Фомин, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе мэрии. В частности, ученые посетят Магадан, Сокол и поселок Ола.

В целом по России за последние три года население выросло лишь в 25 регионах, а в остальных 60 — сократилось. Как объясняют аналитики, естественная убыль компенсируется миграционным приростом. Аутсайдерами демографического рейтинга стали Еврейский автономный округ, где численность населения за три года снизилась на 3,72%, Магаданская (–3,53%) и Тамбовская (–3,27%) области.

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