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Основание под амфитеатр готовят в парке «Маяк» в Магадане

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Строители парка «Маяк» в Магадане укладывают гранодиоритовый бордюр, готовят основание под установку детских площадок и амфитеатра. Работы с брусчаткой начнут в ближайшее время. Высотным акцентом пространства станет существующий маяк, смотровая площадка и здание кафе.

В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги 2.0» меняют асфальт на Марчеканском переулке. Ниже, на улице Парковой, работы уже завершены. На лестнице, ведущей в Магаданскую областную больницу, сделали ступени и пандус. Движение на Парковой будет открыто 14 августа, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе мэрии.

Основные строительные работы в парке «Маяк» должны закончить уже в ноябре 2019 года. Он будет включать в себя несколько зон, в том числе пляжную зону, зону созерцательного отдыха и зону детского отдыха.

3 июля сообщалось, что в парке Магадана установят деревянную скульптурную композицию медведицы и двух медвежат в натуральную величину.

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