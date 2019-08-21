В Минздраве назвали эффективные способы борьбы со стрессом

В Министерстве здравоохранения рассказали, что поможет справиться со стрессом и сохранить здоровье сердца. Об этом 21 августа сообщает «РИА Новости».

По словам экспертов, в первую очередь нужно научиться преодолевать стресс с помощью аутотренингов, релаксаций, йоги, а также почаще отдыхать на природе. Прекрасно справиться со стрессом поможет и физическая нагрузка в виде плавания.

Помимо этого специалисты рекомендовали соблюдать режим, высыпаться, а также чередовать периоды интенсивной работы и отдыха.

Немаловажно и питание — представители Минздрава рекомендовали отказаться от перекусов на ходу, а также посоветовали включить в свой рацион горький шоколад, орехи, бананы и имбирь, которые повышают настроение.

«Следите за своим настроением, как за внешним видом, относитесь к своей раздражительности и вспыльчивости как к источнику болезней. Доброжелательное выражение лица и улыбка улучшат ваше настроение и отношение окружающих к вам», — отметили они.

5 августа психолог рассказал, что стресс является крайне полезной реакцией организма на разного рода неблагоприятные факторы.