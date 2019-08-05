Прямой эфир

Психолог рассказал о пользе стресса

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Социальный психолог Алексей Рощин рассказал, что стресс является крайне полезной реакцией организма на разного рода неблагоприятные факторы. По его словам, это именно то состояние, при котором человек «мобилизуется».

«Если бы стрессов не было, то мы тогда быстро бы вымерли. Потому что организм не реагировал бы на болезни и атаки хищных зверей», — рассказал специалист в интервью Пятому каналу.

Психолог отметил, что бояться редких стрессов не стоит. Однако в случае присутствия постоянной тревоги организм мобилизуется и человек начинает использовать все свои ресурсы. В таком случае организм быстро «изнашивается», отметил специалист.

Рощин также добавил, что если такая реакция возникает часто на работе, то стоит сменить род деятельности. По его словам, каждому человеку стоит найти род занятий, соответствующий его психотипу, и не пытаться соответствовать «кем-то установленным критериям».

Ранее 5 августа психологи рассказали, как можно справиться с эмоциональным выгоранием на работе и в жизни

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Психологи назвали способы борьбы с эмоциональным выгоранием
Психолог высказался о подверженных эмоциональному выгоранию людях

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017