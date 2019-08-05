Психолог рассказал о пользе стресса

Социальный психолог Алексей Рощин рассказал, что стресс является крайне полезной реакцией организма на разного рода неблагоприятные факторы. По его словам, это именно то состояние, при котором человек «мобилизуется».

«Если бы стрессов не было, то мы тогда быстро бы вымерли. Потому что организм не реагировал бы на болезни и атаки хищных зверей», — рассказал специалист в интервью Пятому каналу.

Психолог отметил, что бояться редких стрессов не стоит. Однако в случае присутствия постоянной тревоги организм мобилизуется и человек начинает использовать все свои ресурсы. В таком случае организм быстро «изнашивается», отметил специалист.

Рощин также добавил, что если такая реакция возникает часто на работе, то стоит сменить род деятельности. По его словам, каждому человеку стоит найти род занятий, соответствующий его психотипу, и не пытаться соответствовать «кем-то установленным критериям».

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