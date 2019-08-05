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Психологи назвали способы борьбы с эмоциональным выгоранием

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Фото: Depositphotos
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Психологи рассказали, как можно справиться с эмоциональным выгоранием на работе и в жизни. По их словам, в этом может помочь развитие осознанности, повышение самооценки и умение заботиться не только о других, но и о себе.

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Как рассказала кандидат психологических наук, бизнес-тренер Кристина Иваненко, эмоциональное выгорание —это ощущение физического, эмоционального и психологического истощения.

«Как только мы чувствуем в себе какой-то раздрай, надо остановиться и понять, в чем проблема или с помощью психолога, или самому включить в себе осознанность», — цитирует Иваненко «РИА Новости».

По ее словам, в случае эмоционального выгорания надо остановиться, чтобы восстановить организм.

«Надо сначала разобраться все-таки, в чем проблема, потому что иногда в таком состоянии настолько нет сил, что невозможно даже эти минимальные починки над собой сделать», — отметила специалист.

Как уточнила психотерапевт, кандидат психологических наук Виктория Барцалкина, основная причина такого состояния — это несоответствие между требованиями, которые предъявляются к человеку, и его реальными возможностями. При этом чаще всего от эмоционального выгорания страдают люди с заниженной самооценкой, так как у них не сформировалось уважительное отношение к себе.

«Мне как психотерапевту, часто приходится сталкиваться с тем, что люди абсолютно не задумываются над тем, как они заботятся о себе, в чем проявляется забота», — отметила Барцалкина.

По ее словам, таким людям надо адекватно взглянуть на ситуацию и свою роль в ней.

30 июля заведующий отделом медицинской психологии центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов заявил, что состоянию профессионального выгорания подвержены только те люди, которые не нашли своего призвания.

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