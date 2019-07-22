Фрейд на проводе: как искусственное сознание станет психологом

Ученые создают умного голосового помощника, который сможет позаботиться не только о физическом, но и о психическом здоровье пользователя. В основе программы –– новый подход в области искусственного интеллекта, модель искусственного сознания. Это новое передовое направление в когнитивных исследованиях, суть которого в том, что машина использует для принятия решений не символьную, а знаковую картину мира. То есть она может не просто работать с данными, но и анализировать конкретные обстоятельства.

Интеллект плюс лингвистика

Научные сотрудники Московского физико-технического института (МФТИ) разрабатывают виртуального помощника для сохранения физического и психического здоровья пользователей мобильных устройств. Получивший название «когнитивный ассистент», он основан на передовых достижениях в области искусственного интеллекта (ИИ) и компьютерной лингвистики, сообщил «Известиям» заведующий отделом Института проблем искусственного интеллекта федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН, старший научный сотрудник лаборатории когнитивных динамических систем МФТИ Иван Смирнов.

— Идея состоит в том, чтобы усовершенствовать диалоговые системы, такие как помощник Алиса или Siri, перейдя от простых голосовых интерфейсов к полноценным ассистентам, которые будут эффективно помогать человеку в решении повседневных и специальных задач, — пояснил ученый. — Слово «когнитивный» в данном контексте означает, что наш ассистент не только реализует узкоспециализированные интеллектуальные функции, но и обладает искусственным сознанием.

В основе такого сознания лежит моделирование действительности на основе знаковой картины мира. Большинство нейросетей сейчас работает с символами — названиями предметов. Для нового продвинутого ИИ название «стол» — не просто символ, а еще и знак, который включает в себя образ стола (деревянный, с четырьмя ножками), его значение (для еды) и смысл (субъект предпочитает за столом подписывать документы). Всё это комплексно в виде семантических сетей (специально организованных баз знаний) заложено в новый тип ИИ.

Виртуальный мотиватор

Как пояснили в МФТИ, первым практическим воплощением такого «когнитивного ассистента» станет виртуальный тренер здоровья — скорее всего, в виде приложения для смартфона. Оно будет содержать в себе базу медицинских знаний и сведения о здоровом образе жизни, вести дневник сна и бодрствования пользователя, измерять его физическую активность, пульс и другие показатели с помощью подключаемых гаджетов — фитнес-браслетов, часов, весов и других устройств, а также отслеживать пищевые привычки пользователя с помощью специальных программ. На основе анализа данных о жизни пользователя «когнитивный ассистент» выдаст персональные рекомендации по питанию, нагрузкам и другим составляющим ЗОЖ. В отличие от существующих на рынке виртуальных систем поддержки здоровья (например, «умные» браслеты или часы) новая программа станет анализировать меняющиеся внешние факторы и психологические особенности конкретного пользователя.

— Виртуальный тренер здоровья будет мотивировать пользователя к достижению целей и задач в направлении ЗОЖ с учетом его психологических характеристик, например, личностных черт или ценностных установок, — отметил Иван Смирнов. — Для составления психологического портрета с согласия владельца смартфона ассистент проанализирует открытые записи в соцсетях, фотографии и другую информацию, публикуемую пользователем. Периодически виртуальный ассистент станет предлагать пользователю ряд коротких тестов, чтобы выяснить, в каком настроении находится сейчас человек.

Борьба с депрессией

Ассистент будет заботиться и о психическом здоровье пользователя, выявляя симптомы психологического неблагополучия. Например, если у пользователя обнаружатся первые признаки депрессии, виртуальный тренер подскажет, как справиться с ними, или порекомендует ближайшего психотерапевта и поможет записаться на очный прием.

— Мы планируем внести эмоциональную составляющую в общение человека и «когнитивного ассистента». Пока мы делаем только первые шаги по созданию такого помощника, как в фильме «Она», но более самостоятельного и учитывающего пожелания и потребности конкретного пользователя, — рассказал «Известиям» заместитель заведующего лабораторией когнитивных динамических систем МФТИ, старший научный сотрудник Института проблем искусственного интеллекта ФИЦ ИУ РАН Александр Панов.

Работа по созданию нового типа когнитивного ассистента, проделанная в МФТИ, интересна. Однако говорить о том, что приложение будет равно человеческому сознанию, пока рано, уверен профессор кафедры кибернетики НИЯУ МИФИ Алексей Самсонович.

— Я знаю, что многие разработчики искусственного интеллекта были в восторге от фильма «Она», но лично мне он не понравился. Я также думаю, что в нем было искажено представление об искусственном интеллекте, — отметил эксперт. — Говоря словами героя фильма Андрея Тарковского «Солярис», человеку нужен человек. Безусловно, для создания такого интеллекта необходимо внести эмоциональную составляющую в общение человека и «когнитивного ассистента», но пока мы далеки от этого.

Первая версия виртуального тренера здоровья, совмещающего в себе психотерапевта и помощника по ведению ЗОЖ, может появиться через три года.