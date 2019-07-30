Психолог высказался о подверженных эмоциональному выгоранию людях

Состоянию профессионального выгорания подвержены только те люди, которые не нашли своего призвания. Об этом НСН заявил заведующий отделом медицинской психологии центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов.

«Люди, которые неправильно выбрали что-то (свою профессию. — Ред.), склонны к синдрому выгорания. А те, для кого это даже призвание, они будут уставать, но у них не будет синдрома выгорания. Мы можем это видеть во всех профессиях», — рассказал специалист.

Эксперт также отметил, что самые «опасные» возрастные категории касательно вопроса об эмоциональном выгорании — это люди в районе 30 лет, поскольку им «объясняли, что надо заниматься престижными профессиями», а они по каким-то причинам не любят то, чем занимаются.

Ранее 30 июля сообщалось, что эксперты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали основные признаки, свидетельствующие о наличии у работников профессионального выгорания. Среди наиболее подверженных этому состоянию категорий людей специалисты назвали врачей, учителей, полицейских, пилотов, соцработников. Уточняется, что в зоне риска по большей части находятся молодые люди в возрасте от 19 до 25 лет.