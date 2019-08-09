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Пожар на складе боеприпасов под Ачинском потушили

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Фото: ТАСС/Телеканал ОСА/Снимок с видео/Ольга Халманова
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Пожар, возникший после новых взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, ликвидирован. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

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По словам собеседника агентства в медицинских службах, число пострадавших в результате ЧП возросло до 10. По последним данным, четверо из них госпитализированы, шестерым помощь оказали амбулаторно. Местные власти сообщили о введении режима ЧС в Ачинском районе.

Новые взрывы на полигоне под Ачинском прогремели в пятницу, 9 августа. Как сообщили в Минобороны России, к детонации боеприпасов привело попадание молнии в снаряд. Инцидент произошел в ходе операции по разминированию. Работы приостановили, а жителей близлежащего села Каменки эвакуировали.

5 августа на складе боеприпасов под Ачинском произошел пожар. Когда боеприпасы начали взрываться, спасатели эвакуировали жителей населенных пунктов в радиусе 20 км. Спустя два дня замминистра обороны Дмитрий Булгаков, посетивший место ЧП, заявил, что склад больше не угрожает населению. Глава Минобороны России Сергей Шойгу, в свою очередь, поручил завершить ремонт в селах, пострадавших от взрывов, в течение двух недель.

В результате происшествия погиб один человек, восемь пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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