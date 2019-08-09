Девять человек госпитализировано после новых взрывов под Ачинском

Девять человек доставили в больницу после новых взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края в пятницу, 9 августа.

«Девять человек: пять амбулаторных, четверо госпитализированы», — сообщили ТАСС в Ачинской межрайонной центральной больнице.

Ранее агентство приводило данные о восьми пострадавших.

Как заявил агентству источник, знакомый с ситуацией, причиной новых взрывов на складе под Красноярском стало попадание молний. По данным оперативного штаба, на территории объекта в непосредственной близости от личного состава произошли две самопроизвольные детонации боеприпасов.

В настоящее время жителей расположенных рядом со складом населенных пунктов вывозят в пункты временного размещения в поселок Малиновка. Однако, как отметили в штабе, людей эвакуируют из-за дождей, так как после первого инцидента со взрывами их дома были повреждены и стали непригодны для нахождения в них в непогоду.

По данным других источников, в результате новых взрывов на складе боеприпасов возобновился пожар.

5 августа на складе боеприпасов под Ачинском произошел пожар. Когда боеприпасы начали взрываться, спасатели эвакуировали жителей населенных пунктов в радиусе 20 км. Спустя два дня замминистра обороны Дмитрий Булгаков, посетивший место ЧП, заявил, что склад больше не представляет угрозы населению. Глава Минобороны России Сергей Шойгу, в свою очередь, поручил завершить ремонт в селах, пострадавших от взрывов в течение двух недель.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК РФ («Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека»). По данным ведомства, в результате ЧП погиб один человек, восемь пострадали. В военном ведомстве не исключают, что причиной пожара стал человеческий фактор.