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Медики сообщили об увеличении числа пострадавших при взрыве под Ачинском

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Фото: РИА Новости/Даниил Сидоров
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Число пострадавших при взрывах под Ачинском (Красноярский край) увеличилось до восьми. Об этом сообщили в Ачинской межрайонной центральной больнице, сообщает в пятницу, 9 августа, ТАСС.

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«К нам в учреждение обратились восемь человек», — отметили в лечебном учреждении. Ранее в пятницу сообщалось, что в результате новых взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края пострадали пять человек.

Причиной новых взрывов на складе под Красноярском стало попадание молний. По данным оперативного штаба, на территории объекта произошли две самопроизвольные детонации боеприпасов.

5 августа на складе боеприпасов под Ачинском произошел пожар. Когда боеприпасы начали взрываться, спасатели эвакуировали жителей населенных пунктов в радиусе 20 км.

Спустя два дня замминистра обороны Дмитрий Булгаков, посетивший место ЧП, заявил, что склад больше не представляет угрозы населению. Глава Минобороны России Сергей Шойгу, в свою очередь, поручил завершить ремонт в селах, пострадавших от взрывов в течение двух недель.

Следственные органы возбудили дело по ч. 2 ст. 349 УК РФ («Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека»). В результате ЧП погиб один человек, восемь пострадали. В военном ведомстве не исключают, что причиной пожара стал человеческий фактор.

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