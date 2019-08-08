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В районе сгоревшего склада боеприпасов снова эвакуировали население

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Фото: РИА Новости
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В Ачинском районе Красноярского края, где недавно произошел пожар в арсенале, снова начата эвакуация. Причиной стал найденный предмет, похожий на боеприпас.

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Находку сделали жители деревни Каменка, передает ТАСС. Для безопасности всех жителей попросили покинуть населенный пункт.

5 августа на складе боеприпасов под Ачинском произошел пожар. Когда боеприпасы начали взрываться, спасатели эвакуировали жителей населенных пунктов в радиусе 20 км. 7 августа замминистра обороны Дмитрий Булгаков, откомандированный на место ЧП, заявил, что склад больше не представляет угрозы населению. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил завершить ремонт в селах, пострадавших от взрывов на арсенале в Красноярском крае, в течение двух недель.

Следственные органы возбудили дело по ч. 2 ст. 349 УК РФ («Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека»). По данным ведомства, в результате ЧП погиб один человек, восемь пострадали. В военном ведомстве не исключают, что причиной пожара стал человеческий фактор.

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