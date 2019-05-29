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Лавров прокомментировал политический скандал в Австрии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россия ждет от СМИ объективного освещения политического скандала в Австрии. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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Комментируя заявления о якобы замешанной в скандале русскоговорящей женщине, Лавров отметил, что списывать всё на русских сейчас модно, передает «РИА Новости».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя события в Австрии, заявил, что «казус», который их спровоцировал, «безусловно, не имеет и не может иметь никакого отношения к России».

28 мая президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил правительство страны во главе с канцлером Себастьяном Курцем от обязанностей после вотума недоверия, вынесенного парламентом. Это произошло на фоне возникшего кризиса из-за ухода с поста бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Штрахе ушел в отставку после публикации снятого скрытой камерой на Ибице видео, на котором он якобы обсуждает с русскоговорящей женщиной поддержку на парламентских выборах в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии. Политик заявил, что женщина на видео — гражданка Латвии, а не России, и что встреча ни к чему не привела. Верховная прокуратура Австрии изучила видеозапись и не нашла оснований для расследования в отношении вице-канцлера и его помощника Йоханна Гуденуса.

После инцидента австрийский президент согласился на предложение Курца провести новые досрочные выборы в парламент.

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