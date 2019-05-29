Курц на осень: экс-канцлер Австрии может вновь возглавить кабмин

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц может вновь возглавить правительство страны после досрочных парламентских выборов, которые пройдут в сентябре 2019 года. К такому выводу пришли опрошенные «Известиями» эксперты. После того как большинство членов Национального совета высказались за отставку Курца, президент Австрии Александр Ван дер Беллен назначил министра финансов Хартвига Легера временно исполняющим обязанности канцлера. Однако, по словам депутата австрийского парламента Штефана Шеннаха, в этой должности политик пробудет всего несколько дней — затем на роль главы кабмина президент будет должен выбрать новую временную фигуру.

Переход хода

27 мая, на следующий день после триумфа Австрийской народной партии (АНП) на выборах в Европейский парламент (ЕП), Национальный совет (нижняя палата парламента Австрии) выразил недоверие лидеру этого движения и канцлеру страны Себастьяну Курцу. Предугадать такой исход было несложно — из 183 мест 52 занимает фракция оппозиционной Социал-демократической партии Австрии (СДПА), а еще 51 кресло принадлежит Партии свободы (АПС), которая до недавнего времени была частью коалиционного с АНП правительства. После скандала вокруг теперь уже бывшего главы АПС и вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе Себастьян Курц, вопреки призывам партнеров по коалиции, объявил досрочные выборы и отказался от сотрудничества с АПС. Поэтому неудивительно, что оппозиционная СДПА и обиженная на канцлера АПС высказались за его уход.

Временно исполняющим обязанности канцлера Александр Ван дер Беллен назначил министра финансов, члена Народной партии Хартвига Легера, который до этого в течение недели исполнял функции замглавы переходного правительства. Однако, как рассказал депутат австрийского бундесрата (верхняя палата парламента) Штефан Шеннах, на этом посту политик пробудет всего несколько дней: после этого президент выберет нового временного лидера, который сформирует переходное правительство.

— Все изменения проходят в соответствии с конституцией. Президент Ван дер Беллен очень хорошо справляется с разрешением правительственного кризиса, — сказал «Известиям» Штефан Шеннах. — Что касается следующего временного канцлера, который будет возглавлять правительство вплоть до выборов или даже до конца года, то, на мой взгляд, это должен быть независимый кандидат — то есть человек, не аффилированный с какой-либо партией.

По мнению доцента кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадима Трухачева, новый и.о. канцлера Австрии будет чисто технической фигурой. Как считает эксперт, скорее всего, эту должность займет представитель Народной партии, который ранее себя ничем особо не проявил. Здесь возникает вопрос, почему президент страны, который является членом партии зеленых, симпатизирует АНП и не продвигает на высокие должности своих видных однопартийцев.

— Дело в том, что партия зеленых полностью провалилась на парламентских выборах 2017 года и даже не входит в Национальный совет, — объяснил «Известиям» Вадим Трухачев. — Сейчас один из интересов Александра Ван дер Беллена состоит в том, чтобы как можно скорее вернуть своих однопартийцев в парламент. Учитывая их относительный успех на выборах в ЕП (они получили 14% голосов. — «Известия»), все шансы у него для этого есть.

Опять гонка

Как только стал известен исход вотума, 32-летнего Себастьяна Курца тут же назвали самым «недолгим» канцлером Австрии. Он возглавлял правительство с 2017 по 2019 год в течение 525 дней и таким образом побил антирекорд предыдущего главы кабмина Кристиана Керна, который занимал эту должность на протяжении 580 дней. Тем не менее такой диагноз вовсе не означает, что политическая карьера Курца подошла к концу. На ближайшие месяцы он займет депутатское кресло в парламенте и в этом качестве поведет АНП на осенние выборы. «Парламент сегодня принял свое решение, но в конце концов в сентябре решение демократическим путем примет народ, и я с нетерпением жду этого», — сказал экс-канцлер на встрече со сторонниками, дав понять своим противникам, что отступать он не намерен.

По словам главы отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимира Швейцера, скандал вокруг бывших партнеров по коалиции и голосование против Курца на расклад сил не повлияли. Подтверждением этого стали итоги европейских выборов, на которых АНП стала лидером, набрав 34,9% (следом идут СДПА с 23,4% и АПС с 17,2%).

— Я не совсем понимаю, для чего депутаты инициировали такое голосование. Для оппозиционных политиков вотум недоверия в Нацсовете — выстрел в собственную ногу. Ведь таким образом депутаты показали, что они не учитывают реального расклада сил и народного мнения, — сказал «Известиям» эксперт. — Возможно, Курц допустил ошибку, сказав, что ему не с кем строить коалицию, однако очевидно, что в Австрии он фигура номер один и что за последние годы он стал политиком европейского уровня, который готов отстаивать свою точку зрения.

Слова эксперта подтверждают опросы общественного мнения. По данным института Research Affairs, опубликованным 20 мая, рейтинг АНП составляет 38%, что на 12% выше, чем у СДПА, и в два раза больше, чем у АПС. По тем же данным, Себастьян Курц пользуется поддержкой 46% населения и таким образом является наиболее предпочтительным кандидатом на пост канцлера. Следом за ним идут лидер СДПА Памела Ренди-Вагнер (26%) и новообретенный глава АПС Норберт Хофер (13%), который на этом посту заменил оскандаленного Хайнца-Кристиана Штрахе.

Сегодня в Австрии есть запрос на политика, который сочетал бы умеренный еврооптимизм с жестким подходом к миграции, подчеркивает Вадим Трухачев, и такой фигурой, по его мнению, стал Себастьян Курц. Сейчас рискованно прогнозировать, какая партия получит большинство в парламенте и кто возглавит кабмин, однако вполне очевидно, что ближайшие три месяца для молодого экс-канцлера пройдут под эгидой предвыборной борьбы.