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Президент Австрии отправил правительство Курца в отставку

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Фото: Global Look Press/EIBNER/EXPA/Florian Schroetter
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Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил правительство страны во главе с канцлером Себастьяном Курцем от обязанностей после вотума недоверия, вынесенного парламентом. Все члены кабмина, кроме Курца, продолжат выполнять обязанности до назначения временного правительства.

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Обязанности канцлера временно переданы министру финансов Хартвигу Лёгеру. Ван дер Белен в ближайшем будущем намерен назначить временного главу правительства, который будет руководить кабмином до досрочных выборов, назначенных на сентябрь, передает «РИА Новости».

Курц, который поставил рекорд, став самым молодым главой правительства в Европе (на момент принятия присяги ему был 31 год), продержался в этой должности рекордно короткий срок — всего 525 дней. Эксперты, однако, не исключают, что он вернется на должность — возглавляемая им Австрийская народная партия (АНП) имеет высокий шанс победить на сентябрьских выборах, передает агентство.

Накануне австрийский парламент вынес вотум недоверия Курцу и кабмину на фоне возникшего правительственного кризиса из-за ухода с поста бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Глава государства в тот же день заявил, что 28 мая освободит Курца и его правительство от обязанностей. Последний, как пишет «Газета.ру», согласился уйти в отставку, но подчеркнул, что окончательное решение в этом вопросе должен принять народ Австрии.

Штрахе ушел в отставку после публикации снятого скрытой камерой на Ибице видео, на котором он якобы обсуждает с русскоговорящей женщиной поддержку на парламентских выборах в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии. Политик заявил, что женщина на видео — гражданка Латвии, а не России, и что встреча ни к чему не привела. Верховная прокуратура Австрии изучила видеозапись и не нашла оснований для расследования в отношении вице-канцлера и его помощника Йоханна Гуденуса.

После инцидента австрийский президент согласился на предложение Курца провести новые досрочные выборы в парламент.

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