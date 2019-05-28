Президент Австрии отправил правительство Курца в отставку

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил правительство страны во главе с канцлером Себастьяном Курцем от обязанностей после вотума недоверия, вынесенного парламентом. Все члены кабмина, кроме Курца, продолжат выполнять обязанности до назначения временного правительства.

Обязанности канцлера временно переданы министру финансов Хартвигу Лёгеру. Ван дер Белен в ближайшем будущем намерен назначить временного главу правительства, который будет руководить кабмином до досрочных выборов, назначенных на сентябрь, передает «РИА Новости».

Курц, который поставил рекорд, став самым молодым главой правительства в Европе (на момент принятия присяги ему был 31 год), продержался в этой должности рекордно короткий срок — всего 525 дней. Эксперты, однако, не исключают, что он вернется на должность — возглавляемая им Австрийская народная партия (АНП) имеет высокий шанс победить на сентябрьских выборах, передает агентство.

Накануне австрийский парламент вынес вотум недоверия Курцу и кабмину на фоне возникшего правительственного кризиса из-за ухода с поста бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Глава государства в тот же день заявил, что 28 мая освободит Курца и его правительство от обязанностей. Последний, как пишет «Газета.ру», согласился уйти в отставку, но подчеркнул, что окончательное решение в этом вопросе должен принять народ Австрии.

Штрахе ушел в отставку после публикации снятого скрытой камерой на Ибице видео, на котором он якобы обсуждает с русскоговорящей женщиной поддержку на парламентских выборах в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии. Политик заявил, что женщина на видео — гражданка Латвии, а не России, и что встреча ни к чему не привела. Верховная прокуратура Австрии изучила видеозапись и не нашла оснований для расследования в отношении вице-канцлера и его помощника Йоханна Гуденуса.

После инцидента австрийский президент согласился на предложение Курца провести новые досрочные выборы в парламент.