СМИ узнали о предстоящем отказе Курца от депутатского мандата и выплат

Складывающий полномочия канцлер Австрии Себастьян Курц откажется от депутатского мандата в Национальном совете страны (нижняя палата парламента). Об этом во вторник, 28 мая, заявил представитель политика.

По его словам, Курц также откажется от возможных дальнейших денежных выплат, передает «РИА Новости».

Курц является председателем Австрийской народной партии (АНП). Лидером фракции АНП в парламенте останется Аугуст Вегингер.

Накануне сообщалось, что австрийский парламент вынес вотум недоверия Курцу и кабмину на фоне возникшего правительственного кризиса из-за ухода с поста бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в тот же день заявил, что 28 мая освободит Курца и его правительство от обязанностей.

Причиной скандала, вынудившего уйти Штрахе в отставку, стало видео, снятое скрытой камерой, где он якобы обсуждает с русскоговорящей женщиной поддержку на парламентских выборах в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии.

Политик заявил, что женщина на видео — гражданка Латвии, а не России, и что встреча ни к чему не привела. Верховная прокуратура Австрии изучила видеозапись и не нашла оснований для расследования в отношении вице-канцлера и его помощника Йоханна Гуденуса.

После инцидента австрийский президент согласился на предложение Курца провести новые досрочные выборы в парламент.