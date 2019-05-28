Прямой эфир

СМИ узнали о предстоящем отказе Курца от депутатского мандата и выплат

0
Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Складывающий полномочия канцлер Австрии Себастьян Курц откажется от депутатского мандата в Национальном совете страны (нижняя палата парламента). Об этом во вторник, 28 мая, заявил представитель политика.

Кризис доверия: парламент Австрии вынесет вотум об отставке Курца
Против канцлера высказываются две крупнейшие фракции в национальном совете

По его словам, Курц также откажется от возможных дальнейших денежных выплат, передает «РИА Новости».

Курц является председателем Австрийской народной партии (АНП). Лидером фракции АНП в парламенте останется Аугуст Вегингер.

Накануне сообщалось, что австрийский парламент вынес вотум недоверия Курцу и кабмину на фоне возникшего правительственного кризиса из-за ухода с поста бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в тот же день заявил, что 28 мая освободит Курца и его правительство от обязанностей.

Причиной скандала, вынудившего уйти Штрахе в отставку, стало видео, снятое скрытой камерой, где он якобы обсуждает с русскоговорящей женщиной поддержку на парламентских выборах в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии.

Политик заявил, что женщина на видео — гражданка Латвии, а не России, и что встреча ни к чему не привела. Верховная прокуратура Австрии изучила видеозапись и не нашла оснований для расследования в отношении вице-канцлера и его помощника Йоханна Гуденуса.

После инцидента австрийский президент согласился на предложение Курца провести новые досрочные выборы в парламент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Австрийской партии предлагали «компромат» на Штрахе
Леру Кудрявцеву обвинили в политическом кризисе в Австрии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017