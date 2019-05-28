Курц понадеялся осенью снова стать главой австрийского кабмина

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц надеется снова возглавить правительство страны по итогам досрочных выборов в Национальный совет (нижнюю палату парламента — Ред.) в сентябре.

«Австрийки и австрийцы примут решение», — сказал политик во вторник, 28 мая, в интервью Kronen Zeitung. По словам Курца, Австрия получит новый парламент. «Я, разумеется, надеюсь, что получу возможность продолжить хорошую работу для страны в качестве федерального канцлера, хочу продолжить наш путь», — признался он.

Тему формирования коалиционного правительства страны политик не стал обсуждать. Он выразил надежду на укрепление позиции Австрийской народной партии.

«Чем мы сильнее, тем лучше мы сможем продолжить выбранный курс», — резюмировал он.

Ранее во вторник президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил правительство страны во главе с канцлером Себастьяном Курцем от обязанностей после вотума недоверия, вынесенного парламентом. Все члены кабмина, кроме Курца, продолжат выполнять обязанности до назначения временного правительства.

Накануне австрийский парламент вынес вотум недоверия Курцу и кабмину на фоне возникшего правительственного кризиса из-за ухода с поста бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Штрахе ушел в отставку после публикации снятого скрытой камерой на Ибице видео, на котором он якобы обсуждает с русскоговорящей женщиной поддержку на парламентских выборах в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии.

Политик заявил, что женщина на видео — гражданка Латвии, а не России, и что встреча ни к чему не привела. Верховная прокуратура Австрии изучила видеозапись и не нашла оснований для расследования в отношении вице-канцлера и его помощника Йоханна Гуденуса.