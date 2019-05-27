Себастьян Курц покинет свой пост 28 мая

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что 28 мая освободит от обязанностей канцлера страны Себастьяна Курца и его правительство. Об этом 27 мая сообщает ТАСС.

Обязанности Курца будет временно исполнять министр финансов и действующий вице-канцлер Хартвиг Лёгер.

Ранее в этот же день сообщалось, что австрийский парламент вынес вотум недоверия Курцу и кабмину на фоне возникшего правительственного кризиса из-за ухода с поста бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.