Прямой эфир

Себастьян Курц покинет свой пост 28 мая

0
Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что 28 мая освободит от обязанностей канцлера страны Себастьяна Курца и его правительство. Об этом 27 мая сообщает ТАСС.

Обязанности Курца будет временно исполнять министр финансов и действующий вице-канцлер Хартвиг Лёгер.

Ранее в этот же день сообщалось, что австрийский парламент вынес вотум недоверия Курцу и кабмину на фоне возникшего правительственного кризиса из-за ухода с поста бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кризис доверия: парламент Австрии вынесет вотум об отставке Курца
Против канцлера высказываются две крупнейшие фракции в национальном совете
Курц пообещал поддержать переходное правительство президента
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017