СМИ сообщили о стягивании Сербией бронетехники к границе с Косово

Сербия направила к границе с частично признанной республикой Косово колонну бронетехники и авиацию, сообщила 28 мая радиостанция В92.

Отмечается, что военные покинули казармы в сербском городе Кралево и выдвинулись в сторону населенного пункта Рашка на юге страны.

Кроме того, к наземной зоне безопасности вылетел МиГ-29 сербских ВВС.

Непосредственно перед началом операции в казармы прибыл министр обороны страны Александр Вулин.

Наземная зона безопасности установлена соглашением от 9 июня 1999 года в Куманове. Она представляет собой собой пятикилометровую полосу вдоль границы между автономным сербским краем Косово и Центральной Сербией.

28 мая президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы страны и спецназ в полную боевую готовность из-за того, что косовская полиция задержала 13 сербов на севере Косово и Метохии.

При этом он заявил, что Белград готов бороться за сохранения мира в регионе «почти любой ценой».

ЕС призвал стороны к максимальной сдержанности.

В 2008 году Косово объявило о своей независимости от Сербии.

Признания самопровозглашенная республика добилась от Международного суда ООН в 2010 году. При этом Косово не признают порядка 60 стран, в том числе Россия, Китай, Греция, Испания, Израиль и др.