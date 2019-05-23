Британские СМИ назвали дело Бутиной провалом политики США

Дело осужденной в США россиянки Марии Бутиной стало провалом американских СМИ, правоохранительных органов и политики. Такое мнение высказал журналист Майкл Трейси в своей статье для британского журнала The Spectator.

Он считает Бутину политзаключенной, а обвинения против нее ложными. Журналист отметил, что ситуация, с которой столкнулась россиянка, отвратительна, а ее дело в будущем будет примером провала политики США, пишет ТАСС.

Также автор отвергает обвинения против Бутиной в шпионаже, так как она никогда не скрывала свои контакты с должностными лицами США. По его словам, подход американских СМИ совершенно неприемлем, а все традиционные журналистские и этические нормы не соблюдаются.

Кроме того журналист выразил сожаление, что все эти несправедливые обвинения теперь всегда будут преследовать россиянку.

Бутину задержали в США 15 июля 2018 года по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом.

В середине декабря 2018 года россиянка пошла на сделку со следствием, отказавшись от ряда своих прав, в том числе на проведение судебного процесса с коллегией присяжных и обжалование решения судьи.

26 апреля суд округа Колумбия приговорил ее к 18 месяцам заключения. МИД РФ назвал приговор откровенным политическим заказом. В ведомстве считают, что девушку осудили только за то, что она россиянка.