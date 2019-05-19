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Бутина записала видеообращение в тюрьме

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Фото: РЕН ТВ
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Приговоренная в США к 18 месяцам лишения свободы за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, россиянка Мария Бутина, записала видеообращение.

Как сообщает РЕН ТВ, запись была сделана в транзитном пункте в Оклахоме.

Бутина поблагодарила всех, кто поддерживал ее в течение 10 месяцев, и тех, кто следит за ее ситуацией.

«Я также хотела обратиться к вам за финансовой поддержкой, а как вы знаете, мои адвокаты подали апелляцию и мы намерены бороться с несправедливостью, которая происходит со мной сейчас и со всеми российскими гражданами, потому что я — это всего лишь отражение текущей действительности», — сказала она.

Свое видеообращение Бутина закончила фразой «Русские не сдаются».

Бутину задержали в США 15 июля 2018 года по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом.

В середине декабря 2018 года россиянка пошла на сделку со следствием, отказавшись от ряда своих прав, в том числе на проведение судебного процесса с коллегией присяжных и обжалование решения судьи.

26 апреля суд округа Колумбия приговорил ее к 18 месяцам заключения. МИД РФ назвал приговор откровенным политическим заказом. В ведомстве считают, что девушку осудили только за то, что она россиянка.

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