Бутина подала апелляцию на приговор американского суда

Осужденная в США за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, россиянка Мария Бутина подала апелляцию на вынесенный ей приговор. Об этом в среду, 15 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных федерального суда Вашингтона.

«Я, упомянутый выше заявитель (Бутина. — Ред.), настоящим подаю апелляцию в Апелляционный суд Соединенных Штатов округа Колумбия на вышеуказанное решение суда», — говорится в документе.

Бутину задержали в США 15 июля 2018 года по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом.

В середине декабря 2018 года россиянка пошла на сделку со следствием, отказавшись от ряда своих прав, в том числе на проведение судебного процесса с коллегией присяжных и обжалование решения судьи.

26 апреля суд округа Колумбия приговорил ее к 18 месяцам заключения. МИД РФ назвал приговор откровенным политическим заказом. В ведомстве считают, что девушку осудили только за то, что она россиянка.