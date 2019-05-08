Названа дата освобождения Бутиной из тюрьмы в США

Россиянка Мария Бутина, осужденная в США на тюремный срок за деятельность, якобы угрожающую нацбезопасности Соединенных Штатов, выйдет на свободу 5 ноября этого года. Эту информацию ТАСС получило в среду, 8 мая, в федеральном бюро тюрем, подчиняющемся министерству юстиции США.

Там отметили, что в настоящее время Бутина содержится в СИЗО города Александрия в штате Вирджиния. Дата ее перевода в федеральную тюрьму неизвестна. После отбывания срока россиянка будет сразу депортирована на родину.

Бутину задержали в США 15 июля 2018 года по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом, напоминает «Газета.ру».

В середине декабря 2018 года россиянка пошла на сделку со следствием, отказавшись от ряда своих прав, в том числе на проведение судебного процесса с коллегией присяжных и обжалование решения судьи. Суд принял ее заявление о признании вины.

26 апреля суд округа Колумбия приговорил ее к 18 месяцам заключения.

МИД России назвал приговор, вынесенный Бутиной, откровенным политическим заказом. В ведомстве считают, что девушку осудили только за то, что она россиянка.

Адвокат Мария Ярмуш сочла приговор, вынесенный ее подзащитной, суровым и необоснованным.