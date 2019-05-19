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Захарова пообещала помочь Бутиной в поиске средств на адвокатов

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что внешнеполитическое ведомство сделает всё возможное, чтобы помочь заключенной в США Марии Бутиной, в том числе и в вопросе оплаты адвокатов. Об этом она сказала 19 мая в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Таким образом Захарова прокомментировала видеообращение Бутиной, которое та записала из распределительной тюрьмы в Оклахоме накануне. В ролике россиянка попросила у зрителей финансовой помощи для оплаты услуг адвокатов.

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«Вы знаете, что мы не финансируем адвокатов, но мы делаем всё для того, чтобы ей были предоставлены все права как российской гражданке. Если она обозначила, что такая проблема есть, мы постараемся сделать всё возможное, чтобы ей помочь», — цитирует представителя МИДа ТАСС.

Захарова также обратила внимание на благодарность, которую Бутина выразила всем, кто оказал ей поддержку в столь непростой ситуации. По словам дипломата, благодаря этому находящаяся в США россиянка «понимает, что за ней стоят люди, которые за нее переживают».

Бутину задержали в США 15 июля 2018 года по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом.

В середине декабря 2018 года россиянка пошла на сделку со следствием, отказавшись от ряда своих прав, в том числе на проведение судебного процесса с коллегией присяжных и обжалование решения судьи.

26 апреля суд округа Колумбия приговорил ее к 18 месяцам заключения. МИД РФ назвал приговор откровенным политическим заказом. В ведомстве считают, что девушку осудили только за то, что она россиянка.

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