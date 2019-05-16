Теннисистка Касаткина победила во втором круге турнира WTA в Риме

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Касаткина обыграла чешскую спортсменку Катерину Синякову — 2:6, 6:4, 6:1 — в матче второго раунда соревнования по итогам 1 часа 43 минут. Счет по победам в личных противостояниях соперниц стал 3-0 в пользу Касаткиной.

Бороться за выход в четвертьфинал турнира спортсменка будет с победительницей пары Симона Халеп (Румыния) – Маркета Вондроушова (Чехия), пишет RT.

Призовой фонд турнира составляет почти €3,5 млн (почти 254 млн рублей).

15 мая сообщалось, что российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира «Ролан Гаррос», который пройдет в Париже с 26 мая по 9 июня.