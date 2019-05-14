Националисты и сторонники Порошенко подрались у здания КС Украины

Активисты партии «Нацкорпус» и всеукраинского объединения «Свобода» устроили потасовку с представителями партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность». Силовое противостояние происходит под стенами конституционного суда Украины в Киеве во вторник, 14 мая.

Конфликт разгорелся после того, как активисты «Свободы» обвинили уходящего с президентского поста Петра Порошенко в ряде неудач на фронте в Донбассе и коррупции в армии. Также политику вменили в вину отмену нормы о незаконном обогащении.

В ответ однопартийцы Порошенко стали скандировать «Ганьба!» (позор, срамота. — Ред.). Далее последовала короткая стычка, которую оперативно пресекли стражи порядка. О пострадавших пока информации нет, отмечает «Интерфакс-Украина».

Сейчас оба лагеря митингующих разделены кордонами бойцов нацгвардии и полиции. Сторонники уходящей власти скандируют «Конституция не позеленеет!», их оппоненты — «Свинарчуков, Порошенко за решетку!».

30 апреля ЦИК Украины огласила окончательные результаты второго тура президентских выборов. Владимира Зеленского поддержали 73,22% избирателей, а его конкурента Порошенко — 24,45%.

По законодательству, инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов ЦИК, то есть не позднее 3 июня. При этом точную дату инаугурации определяет парламент отдельным постановлением. До сих пор решение по дате проведения мероприятия принято не было. Сам Зеленский настаивает на 19-м мая.