В час по шайбе: нападающие КХЛ принесли России победу над Чехией

Сборная России прошла первую проверку топовым соперником на чемпионате мира. Матч против команды Чехии ожидался с особым интересом. Две предыдущие победы над аутсайдерами турнира — сборными Норвегии (5:2) и Австрии (5:0) — подопечным Ильи Воробьева дались относительно легко. Но в итоге и в этой игре они выдержали, победив своих заклятых врагов со счетом 3:0. Ключевую роль в успехе российской команды сыграли не звезды НХЛ, на которых делается основная ставка, а представители КХЛ.

Армейцы все решают

Первую шайбу забросил капитан ЦСКА Сергей Андронов, которому ассистировали партнер по красно-синим Иван Телегин и защитник СКА Динар Хафизуллин. Оба форварда московских армейцев играют в тройке с выступающим в «Лос-Анджелес Кингз» Ильей Ковальчуком. Второй гол на свой счет записал Никита Гусев, только недавно уехавший за океан в клуб «Вегас Голден Найтс». Впрочем, не только они стали творцами этой победы.

— Была игра с множеством борьбы и большим количеством моментов с обеих сторон, но Россия их использовала, а мы нет, — рассказал «Известиям» вратарь сборной Чехии Павел Бартошак. — Здесь сказалось мастерство российских хоккеистов. У соперника много индивидуально сильных исполнителей, поэтому не знаешь, от кого ждать опасности. Не пойдет игра у Александра Овечкина — забьет Евгений Малкин, не пойдет у него — отличится Никита Кучеров. А если все трое плохо сыграют, найдется еще кто-то, кто сможет забить. У нас тоже много таких мастеров, но сегодня отлично играл вратарь сборной России, поэтому наши моменты ни к чему не привели.

Василевский выручает

Первый период матча проходил при территориальном преимуществе Чехии, но подопечные Милоша Ржиги редко доводили дело до опасных моментов. А когда им это удавалось, блестяще действовал наш вратарь Андрей Василевский. Долгое время казалось, что российские хоккеисты не готовы к такому уровню сопротивления. Но постепенно «Красная машина» адаптировалась, что привело к голу Сергея Андронова в начале 14-й минуты.

— Здорово сложился для нас этот эпизод, отлично прошла вся комбинация, мне оставалось только попасть в цель, — рассказал автор заброшенной шайбы. — У нашего звена уже в который раз получается отличиться, но главное, что побеждает команда. Тут не важно, кто забивает голы. Думаю, все получили удовольствие от этого матча — хороший соперник и темп игры.

Практически сразу чехи могли сравнять счет, когда Евгений Малкин получил двухминутное удаление. Но вновь уверенно действовал Василевский. Во втором периоде Россия стала надежней играть в обороне и отвечать резкими контратаками. В одной из них едва не удвоил преимущество Никита Кучеров, но, когда он после паса Никиты Гусева переиграл вратаря соперника Патрика Бартошака, один из чешских защитников успел вытащить шайбу из пустых ворот.

Тем не менее связка лучших бомбардиров прошедших регулярных чемпионатов НХЛ и КХЛ сказала свое слово. В середине второго периода Гусев отдал пас своему бывшему партнеру по молодежной команде ЦСКА «Красная армия» и тут же откликнулся на обратную передачу Кучерова, выйдя один на один с Бартошаком и поразив ворота соперника.

— Мы старались действовать достаточно агрессивно и создавать моменты, но Россия нас чуть-чуть переигрывала, — поделился с «Известиями» нападающий сборной Чехии Ондржей Палат. — А там, где удавалось превосходить соперника, отлично играл вратарь. У нас не получилось показать тот хоккей, который принес победу над Швецией (5:2). Мы не доводили до завершения свои моменты в атаке — это решило исход встречи.

В дальнейшем Чехия продолжила наседать на владения Василевского, но наш вратарь вновь и вновь выручал команду. Ближе к концовке соперники отметились парой драк, но ход игры это не изменило. А на последней минуте Никита Зайцев поставил победную точку голом в пустые ворота после замены чешского вратаря на шестого полевого игрока.

— Была пара моментов, когда сильно ощущалась разница между Чехией и предыдущими нашими соперниками, — заявил «Известиям» защитник сборной России Михаил Сергачев. — Чехи пытались играть жестко и оказывать давление на нашу оборону. Но в целом мы справились. Хорошо, что победили, но нам надо еще прибавлять. Пока сборная России показывает процентов 70 от своих возможностей.

Хоккей в холодную погоду

Сама игра в Братиславе вызвала ажиотаж задолго до начала. Еще перед стартом турнира были выкуплены все билеты на каждый из семи матчей сборной России на групповой стадии. О том, что та же участь постигла и игры соседней со Словакией Чехии, даже говорить не приходится.

Болельщики обеих команд собрались вокруг арены минимум за два часа до стартового вбрасывания. Их не напугала даже холодная погода. Начиная с прошедших выходных, Братиславу накрывает сильный циклон. В ночь с субботы на воскресенье здесь прошел ливень. А в воскресенье и понедельник дул сильный холодный ветер, температура не поднималась выше восьми градусов. Впрочем, болельщикам в столице Словакии еще повезло. В другом городе, где также проходят игры чемпионата мира — Кошице — из-за штормового предупреждения 13 мая организаторам и вовсе пришлось временно закрыть фан-зону.

Следующий матч сборной России на чемпионате мира пройдет 15 мая. Соперник — один из главных аутсайдеров турнира — команда Италии. Пока с девятью очками наши хоккеисты лидируют в группе.