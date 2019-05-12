На высоком старте: Россия уверенно выиграла первый матч ЧМ

Сборная России с победы стартовала на чемпионате мира по хоккею в Братиславе. Подопечные Ильи Воробьева обыграли со счетом 5:2 Норвегию. Они вели 5:0, но в концовке встречи позволили сопернику дважды забросить шайбу в свои ворота. Сегодня нашей команде предстоит встретиться с Австрией.

В первой же встрече многое решила игра спецбригады большинства в составе Евгения Малкина, Никиты Кучерова, Никиты Гусева, Евгения Дадонова и Михаила Сергачева. На её счету три шайбы.

— Думаю, для первой игры мы сыграли неплохо, — сказал «Известиям» Никита Гусев. — К третьему периоду намного лучше начали понимать друг друга на льду, а в большинстве сделали то, что отрабатывали на тренировках. Если будем продолжать играть так, как сейчас, то это будет лучшая бригада большинства. Главное, чтобы дальше реализовывали свои моменты.

Следующий соперник нашей команды — Австрия — вчера стартовала с поражения от Латвии (2:5). В группе B также Швеция (победитель двух предыдущих чемпионатов мира), Чехия, Латвия, Швейцария (финалист прошлогоднего ЧМ) и Италия. Успехом для австрийцев будет выиграть у Италии борьбу за сохранение места в элитной группе мирового первенства. Но ее игроки намерены дать бой России.

— Мы осознаем силу русских и мощь их состава, — заявил «Известиям» нападающий сборной Австрии Михаэль Раффль, забивший один из голов в ворота Латвии. — Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров — суперзвезды мирового хоккея. И помимо них у России есть еще более десятка игроков уровня НХЛ. Но мы сделаем все, чтобы дать им бой и попытаться максимально достойно отыграть предстоящую встречу.

По мнению нападающего сборной Норвегии, в прошлом игрока уфимского «Салавата Юлаева» и петербургского СКА Патрика Торесена, Россия — один из фаворитов мирового первенства.

— В матче с нами Россия показала свой высокий уровень, но уверен, что она еще прибавит, — отметил норвежец. — В первом матче она играла всего на 70% своего потенциала. Поэтому нам удалось в конце забить два гола. Но я не сомневаюсь, что по ходу чемпионата мира ваша команда еще разгонится и будет кошмаром для самых сильных соперников.

Матч России с Австрией начнется в 13:15 по московскому времени. А уже завтра нашей команде предстоит первый серьезный экзамен — встреча со сборной Чехии, неожиданно обыгравшей на старте Швецию (5:2).

— Соперник показал хоккей высочайшего уровня, — отметил в разговоре с «Известиями» вратарь Швеции Хенрик Лундквист. — Мы оказались не готовы к такому сопротивлению и лишь отрезками демонстрировали ту игру, которую хотим. Уверен, что мы сделаем выводы из своих неудач и к следующим встречам подойдем в гораздо лучшем состоянии.

Сегодня Швеция сыграет с потенциальным аутсайдером группы — Италией. А Чехия вчера одержала вторую победу на турнире, одолев Норвегию (7:2).

— Мы очень хорошо подготовились к турниру и готовы играть на победу в каждом матче, — заявил «Известиям» нападающий сборной Чехии Якуб Врана. — Наша команда понимает все требования главного тренера Милоша Ржиги и намерена воплощать их на льду при любых обстоятельствах. Мы чувствуем, что задолжали нашим болельщикам большие победы. И намерены в Братиславе подарить им праздник.

В последний раз сборная Чехии побеждала на чемпионате мира в 2010 году в Кёльне. А последнее попадание в призёры — бронза ЧМ-2011 в Братиславе.