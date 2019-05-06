Звездные войны: хоккейная сборная едет на ЧМ-2019 в сильнейшем составе

Сборная России по хоккею провела первые матчи в суперзвездном составе. Это обернулось неудачным выступлением на заключительном этапе Еврохоккейтура, проходившем в Чехии. Но есть основания полагать, что к стартующему в пятницу чемпионату мира в Словакии подопечные Ильи Воробьёва подойдут в лучшем состоянии.

Приезд лидеров

Пока же вызывает оптимизм игра самого статусного отечественного хоккеиста Александра Овечкина. 34-летний нападающий забил гол престижа Финляндии (1:3) на последней минуте. А во вчерашней встрече с хозяевами этапа чехами ассистировал Кириллу Капризову, когда тот открывал счет, что помогло выиграть заключительный матч (4:1). Ранее, еще до приезда в расположение сборной Овечкина и его партнеров по «Вашингтону» Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова, наша сборная проиграла Швеции (4:6).

— Уверен, что Саша еще будет прибавлять и станет лидером нашей команды на чемпионате мира, — поделился с «Известиями» экс-главный тренер молодежной сборной России Рафаил Ишматов. — Он не раз доказывал свою любовь к стране и национальной команде. Овечкин соскучился по чемпионатам мира, и после обидного вылета из Кубка Стэнли он и другие наши ребята сделают всё, чтобы закончить сезон на высокой ноте и принести сборной победу.

В регулярном чемпионате НХЛ Овечкин стал лучшим снайпером, забросив 51 шайбу. Но в первом раунде плей-офф его «Вашингтон» неожиданно проиграл «Каролине Хариккейнз» по итогам семи матчей и сложил с себя чемпионские полномочия. Таким образом, впервые с ЧМ-2016 в Москве Александр Овечкин смог отправиться в сборную. В 2017 году, после поражения во втором раунде плей-офф НХЛ, он не приехал в Кельн и Париж из-за травмы. А в 2018-м победивший в турнире «Вашингтон» завершил сезон лишь в июне, тогда как чемпионат мира проходит в мае.

Лучшие из лучших

На предстоящим турнире в Словакии соберется самый звездный состав нашей команды со времен Олимпиады-2014 в Сочи. Вылет в первом раунде Кубка Стэнли победителя регулярного чемпионата НХЛ «Тампы-Бэй» освободил для сборной вратаря Андрея Василевского и лучшего бомбардира «регулярки» форварда Никиту Кучерова, а также молодого защитника Михаила Сергачёва. Из «Питтсбурга» прибыл Евгений Малкин, из «Флориды» — Евгений Дадонов, из «Лос-Анджелеса» — Илья Ковальчук, из «Чикаго» — Артем Анисимов.

— У сборной России собрался фантастический состав, способный обыграть любого, — отметил в разговоре с «Известиями» защитник сборной Швеции Виктор Сведберг. — То, что им не удались первые матчи, ничего не значит. Главное, что будет на самом ЧМ. А там мастерство таких людей, как Овечкин, Кучеров, Малкин, Василевский, Кузнецов, сыграет большую роль.

Сильна сборная России и представителями КХЛ. Дублером Василевского, помимо Александра Георгиева из «Нью-Йорк Рейнджерс», станет лучший вратарь прошедшего сезона, новоиспеченный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Илья Сорокин. Лидеры армейцев — форварды Кирилл Капризов, Михаил Григоренко и капитан красно-синих Сергей Андронов также в строю. Главная звезда петербургского СКА Никита Гусев уже подписал контракт с клубом НХЛ «Вегас» и в Братиславе будет доказывать, что готов покорить лед Северной Америки. Также в обойме игравший на прошлогодней золотой Олимпиаде нападающий Александр Барабанов, а также лидер омского «Авангарда» (финалист Кубка Гагарина) Илья Михеев и один из ключевых хоккеистов уфимского «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин.

— Мастерство российских звезд впечатляет, даже с учетом того, что против нас они провели не лучшую свою игру, — сказал «Известиям» нападающий сборной Финляндии Марко Анттила. — Эта команда еще будет прибавлять, и она очень опасна. Но уверен, что и наша сборная подойдет к турниру в оптимальном состоянии и сможет успешно противостоять конкурентам. В любом случае, чемпионат мира получится крайне интересным.

Часть звезд в других сборных по разным причинам отказались ехать в свои команды. Среди них — два лучших канадских хоккеиста последних десяти лет — Сидни Кросби и Коннор Макдэвид. Но это еще не гарантия превосходства сборной России.

— По именам команда у нас очень сильная, и пока не видно, кто был бы лучше — шведы, канадцы, финны, чехи и американцы далеко не всех смогли собрать под свои знамена, — заявил «Известиям» трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов. — Кто-то отказался ехать в свои сборные, кто-то травмировался. А у нас пока виден перебор звезд, особенно на позиции крайних форвардов. При этом есть дефицит защитников и центральных нападающих мирового класса. И пока не ясно, как тренерский штаб сведет всё это воедино. Потому что чемпионаты мира и Олимпийские игры выигрывает команда, а не набор звезд, пусть и самого высокого уровня.

Чемпионат мира в Словакии стартует 10 мая и будет проходить в Братиславе и Кошице до 26 мая.