Сойдутся звёзды: ЧМ-2019 может стать самым представительным в истории

Чемпионат мира по хоккею – 2019 обещает стать самым представительным по составу игроков. В этом году турнир начинается на неделю позже обычного, и у сборных появилась возможность задействовать в своих составах огромное количество звезд НХЛ. По решению Международной федерации хоккея на льду (IIHF) ЧМ в Словакии стартует 10 мая.

После майских

Традиционно мировое первенство начинается в конце апреля или в первую неделю мая. Тогда как за океаном в это время проходят лишь первые раунды плей-офф, которые заканчиваются в июне. Таким образом, из НХЛ на чемпионат мира могут приехать только те хоккеисты, которые к старту соревнования уже выбывают из Кубка Стэнли. Спортсмены, чьи команды доходят хотя бы до финалов конференций, не имеют возможности помочь своим сборным.

— IIHF создала отличные условия сборным и национальным федерациям для формирования сильных команд, — отметил в разговоре с «Известиями» исполнительный директор Хоккейной ассоциации Канады Том Ренни. — Уверен, это поспособствует еще большему росту популярности чемпионатов мира, а также позволит IIHF и НХЛ найти дополнительные точки сближения в вопросе появления в календаре лиги олимпийского перерыва в 2022 году, что позволит собрать звезд на Играх в Пекине. В последние годы лучшие хоккеисты всё чаще стали демонстрировать желание ездить в сборные. И хочется, чтобы у них была такая возможность.

Гарантированно из Северной Америки прибывают представители клубов, не прошедших в плей-офф или вылетевших в первом раунде. По ходу турнира, то есть в середине или ближе к концу группового этапа, подъезжают неудачники вторых раундов Кубка Стэнли. На 2019 год IIHF назначила начало ЧМ на 10 мая — это самый поздний старт за 83-летнюю историю турнира. В НХЛ уже закончились вторые раунды, а в случае быстрого завершения серий в финалах конференций тренеры сборных получат шанс заполучить и представителей клубов, проигравших на предпоследних стадиях Кубка Стэнли.

— Предстоящие соревнования в Словакии станут одними из сильнейших по составу в истории чемпионатов мира, — поделился с «Известиями» олимпийский чемпион – 1988, трехкратный чемпион мира Валерий Каменский. — Турнир по уровню сопоставим с теми же Олимпиадами, где выступают представители НХЛ. Зрители могут ждать хоккея высочайшего класса от лучших команд. И сборная России — один из фаворитов.

Молниеносный приезд

Большинство топовых сборных уже собрали под свои знамена лучших спортсменов. Но даже на этом фоне подбор звезд у российской команды впечатляет. Причем первый раунд Кубка Стэнли сложился так, что тренерский штаб во главе с Ильей Воробьевым получил в свое распоряжение не только сильных хоккеистов, но и время на то, чтобы наиграть звенья.

Победитель регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» еще в середине апреля неожиданно быстро вылетел из плей-офф, проиграв в серии «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 0:4. Таким образом, освободились лучший бомбардир «регулярки» Никита Кучеров и главный претендент на звание лучшего вратаря сезона в лиге Андрей Василевский, а также защитник «молний» Михаил Сергачев. Та же участь постигла «Питтсбург Пингвинз» — 0:4 от «Нью-Йорк Айлендерс», и Евгений Малкин оказался в распоряжении «Красной машины» уже за три недели до старта ЧМ.

Чуть позже, по итогам семиматчевой серии с «Каролина Харрикейнз», сезон закончил прошлогодний обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз». Уже по ходу чешского этапа Еврохоккейтура к сборной России присоединились Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. В ближайшие дни должен подъехать Владислав Гавриков, чей «Коламбус» вылетел во втором раунде. Из не вышедших в плей-офф клубов в нашу команду приехали Евгений Дадонов («Флорида Пантерз»), Александр Георгиев («Нью-Йорк Рейнджерс»), Илья Ковальчук («Лос-Анджелес Кингз») и Артем Анисимов («Чикаго Блэкхокс»).

— Огромное количество мастеров экстра-класса в национальной команде — это не только привилегия, но и серьезная головная боль для тренеров, — заявил «Известиям» трехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира Виталий Давыдов. — Нужно в короткие сроки свести воедино множество индивидуально ярких ребят, найти для них оптимальные звенья. При том, что некоторые из них никогда не играли вместе, а, может быть, только на этом сборе познакомились. Не говоря уже про то, что кого-то придется обделять игровым временем, а кого-то и вовсе уже убрали из сборной. Илье Воробьеву и его помощникам необходимо провести ювелирную работу, чтобы максимально использовать потенциал своего состава.

Внутренние ресурсы

Внушает трепет и состав представителей КХЛ в сборной России. Новоиспеченный обладатель Кубка Гагарина, автор победного гола в финале прошлогодней Олимпиады Кирилл Капризов (ЦСКА) едет на свой второй чемпионат мира. Для еще одного героя Игр в Корее, лучшего бомбардира минувшего сезона КХЛ Никиты Гусева турнир станет хорошей подготовкой к дебюту в НХЛ — в следующем сезоне нападающий начнет выступать за «Вегас Голден Найтс». В сборной собрались еще несколько действующих олимпийских чемпионов — капитан ЦСКА Сергей Андронов, его партнеры по клубу Иван Телегин и Никита Нестеров, вратарь Илья Сорокин, ставший лучшим игроком сезона КХЛ, а также представители СКА Александр Барабанов и Артем Зуб.

Такая конкуренция уже вынудила Воробьева по итогам этапа Евротура убрать из состава главную звезду вышедшего в финал Кубка Гагарина «Авангарда» Илью Михеева, на днях подписавшего контракт с клубом НХЛ «Торонто Мейпл Лифс», а также лидера «Салавата Юлаева» Александра Кадейкина и защитника «Аризона Койотс» Илью Любушкина.

— Представители КХЛ у России индивидуально очень сильны, — сказал «Известиям» защитник сборной Швеции и нижегородского «Торпедо» Филип Хольм. — Мастерство Капризова и Гусева не вызывает сомнений. В связке с Овечкиным, Малкиным, Кучеровым и другими звездами НХЛ они могут представлять очень серьезную силу. Но мы готовы бросить им вызов. Как показали два последних чемпионата мира, Швеция хорошо умеет раскрывать сильные стороны своих лидеров.

Из соперников российской команды сборная Канады не досчиталась двух своих главных звезд — Сидни Кросби и Коннора Макдэвида. Зато в ее составе такие мастера, как Джон Таварес и Шон Кутюрье. Победители двух последних чемпионатов мира — шведы — призвали в свои ряды легендарного вратаря Хенрика Лундквиста и нападающего Вильяма Нюландера. В сборной США подтвердил свое участие в ЧМ ее лидер Патрик Кэйн.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице.