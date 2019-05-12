«В «Авангарде» Хартли выучил больше русских слов»

На стартовавшем в пятницу чемпионате мира в Словакии одним из претендентов на участие в плей-офф традиционно должна стать Латвия. Она находится в одной группе с Россией и имеет в составе группу хоккеистов и тренеров, знакомых нашим болельщикам по работе в КХЛ. Уже третий подряд чемпионат мира главным тренером латышей выступает знаменитый канадец Боб Хартли. Год назад он также возглавил омский «Авангард», выступавший в Балашихе из-за проблем с ареной, и нынешней весной довел клуб до финала Кубка Гагарина. Также в составе команды Латвии защитник череповецкой «Северстали» Артурс Кулда, нападающий московского «Динамо» Микс Индрашис и лидеры выступающего в КХЛ рижского «Динамо».

Под началом Боба Хартли в 2017 году в Кельне Латвия лишь по буллитам в последнем матче группы уступила дорогу в четвертьфинал хозяевам турнира Германии (3:4). А год назад в Дании прибалтийский коллектив впервые за девять лет вышел в плей-офф, с минимальным счетом (2:3) проиграв в ¼ финала действующим и будущим чемпионам мира шведам.

В субботу команда Хартли стартовала матчем с предполагаемым аутсайдером группы — Австрией. Встреча выдалась непростой. В первом периоде после удаления за грубость на пять минут Патрика Петера, латыши умудрились пропустить в большинстве, но очень скоро сравняли счет (1:1). После этого не использовали множество моментов и лишь в начале третьего периода вышли вперед, а затем окончательно добили соперника и выиграли (5:2).

После игры Артурс Кулда дал интервью «Известиям», в котором оценил первый матч своей команды, поделился мнением о составе сборной России, в которую приехали суперзвезды во главе с Александром Овечкиным, Никитой Кучеровым и Евгением Малкиным, а также рассказал, как на Боба Хартли повлияла работа в «Авангарде».

— Что случилось во время пятиминутного штрафа австрийцев, когда соперник забил вам в меньшинстве?

— У нас это была первая игра на чемпионате мира. Поэтому, было непросто войти в ритм по ходу первого и второго периодов. Но во втором периоде мы действовали уже лучше. Немного вкатывались в игру, и по ходу матча каждый из нас стал лучше чувствовать партнеров по команде, розыгрыши шайбы стали более уверенными. Да, может быть это был не самый удачный старт для Латвии на турнире, но важно забыть эту игру и не повторять в дальнейшем тех ошибок, которые мы допустили с Австрией.

— Была недооценка австрийцев?

— На чемпионате мира все команды хорошие. Поэтому о недооценке говорить нельзя. Австрия хорошо играла. Мы тоже старались хорошо играть.

— Нынешняя сборная Латвии в чем-то изменилась по сравнению с двумя предыдущими чемпионатами мира – Кельном-2017 и Копенгагеном-2018?

— В принципе стараемся играть в такой же хоккей – быстро, четко. Надо пытаться прибавлять в каждом матче – соперники в группе очень серьезные.

— Боб Хартли изменился после года работы в «Авангарде»?

— Выучил больше русских слов (улыбается). Знает теперь некоторые слова.

— Какие?

— «Перепас», «бросай», «давай». Короче, стандартные для хоккея слова. Но вообще Боб – хороший профессионал, много лет проработавший на высоком уровне. Он везде добивался результата, поэтому и к работе в России подошел очень серьезно.

— Русский мат Хартли не выучил?

— Думаю, учить тут не надо – его и так все знают (смеется).

— Смотрели пятничные матчи Россия – Норвегия (5:2) и Чехия – Швеция (5:2)?

— Чуть-чуть зацепил по телевизору игру шведов и чехов.

— Удивила победа чехов над шведами и Словакии над США (4:1)?

— Нет. Вообще не удивили. Это чемпионат мира. Здесь слабых соперников нет, поэтому каждый может обыграть каждого.

— Как оцените состав сборной России?

— Я думаю, про этот состав уже много было сказано. Приехали звезды НХЛ. И хоккей в этом году на чемпионате мира будет очень интересный благодаря таком количеству мастеров. Но игры покажут, какой это даст результат той же России.

— Вам не страшно будет играть против такого состава?

— Сборная России может набрать несколько хороших составов. Поэтому с какими бы игроками она сюда не приехала, было бы трудно. Нам надо просто выходить на каждую встречу и показывать свой лучший хоккей, чтобы выигрывать и набирать очки. Ничего нового я тут не скажу.

— Четвертое место в группе и выход в четвертьфинал – предел мечтаний для сборной Латвии? Или можете побороться за большее?

— В прошлом году мы с минимальным счетом проиграли Швеции. Считаю, по игре тогда вообще им не уступили. У нас тоже были хорошие шансы. Поэтому четвертьфинал – это всего лишь один матч. И в нем может случиться что угодно.

— Как вам атмосфера и условия в Братиславе?

— Я уже второй раз в Братиславе на ЧМ (в прошлый раз столица Словакии принимала мировое первенство в 2011 году. — «Известия»). Удобно, что и тренировочный каток, и игровой находятся в одном месте. Поэтому не надо постоянно форму возить в раздевалку. На чемпионате мира мне это нравится.