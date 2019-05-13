«Нам еще надо прибавить в обороне»

Сборная России по хоккею начала чемпионат мира в Братиславе с двух побед в группе — в пятницу была обыграна команда Норвегии (5:2), а вчера — Австрии (5:0). При этом победа во второй игре досталась нашим игрокам не так просто. До середины второго периода счет был всего лишь 1:0 в пользу «Красной машины», а в нескольких эпизодах её спасал от гола вратарь Александр Георгиев, который в рамках ротации заменил в этой игре основного голкипера Андрея Василевского.

При этом в защитной линии у россиян также происходит ротация в связи с поздним пополнением из НХЛ. Накануне встречи с Норвегией из США прилетел новичок «Коламбус Блю Джекетс» защитник Владислав Гавриков, а утром в день игры с Австрией — защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров. После победы над Австрией их коллега по амплуа Дмитрия Орлов дал интервью «Известиям», в котором прокомментировал состояние партнеров по команде после длительных перелетов из-за океана, рассказал о трудной победе над Австрией и предстоящем матче с Чехией, которая в пятницу неожиданно переиграла одного из фаворитов турнира — Швецию (5:2).

— Что за проблемы были у сборной России в первой половине встречи с австрийцами?

— Знаете, я думаю, нам еще есть, в чем прибавлять. Особенно в зоне обороны. В игре с командой Австрии было видно, что мы повыше классом, однако соперник за счет работы создавал моменты. Мы в таких ситуациях должны "подчищать" у себя. Несмотря на не самую удачную игру в отдельных моментах, Георгиев нас спас. А что касается атаки, то я считаю, что мы хорошо держим шайбу. Может быть, только чересчур комбинируем — где-то надо сыграть попроще. Например, активнее действовать перед чужими воротами, создавая трудности голкиперу, чтобы он не видел шайбу.

— Есть различия в игре защитников, когда в воротах стоит Василевский, и когда там находится Георгиев?

— Они оба хорошие вратари. Каждый игрок ценен для нашей команды. Так что тренеры решают, кто будет играть. Все выходят на игру, стараются помогать друг другу, быть одной командой.

— Может быть, вратари по-разному контролируют углы или у них разные требования к защитникам по поводу блокировки бросков по воротам?

— Да нет, базовые установки остаются одними и теми же при любом вратаре. Могут быть отдельные нюансы, поскольку ты стараешься по ситуации отыграть каждый момент и провести его с максимальной выгодой для команды. Угол, не угол — все равно по возможности надо заблокировать бросок по своим воротам. А когда соперник бьет от синей линии, сделать так, чтобы вратарь видел шайбу. Также нельзя подпускать никого из чужих игроков на добивание, чтобы он не отвлекал внимание голкипера.

— Владислав Гавриков прилетел из Северной Америки прямо перед игрой с Норвегией, Никита Задоров — за считанные часы до матча с Австрией. По вашим ощущениям, они успели адаптироваться к другому часовому поясу?

— Я думаю, да. Почему нет? Они — хорошие хоккеисты. Нет никаких трудностей, у нас отличный коллектив, в который Владислав и Никита спокойно влились. Все получают удовольствие от игры друг с другом.

— Удивились победе Чехии над Швецией?

— По первой игре тяжело судить. Кто-то только вкатывается в турнир, кто-то сразу начинает побеждать. Я думаю, пока это ничего не значит. Все покажет плей-офф.

— Уже предвкушаете встречу с партнерами по «Вашингтону» Якубом Враной и Дмитрием Яшкиным?

— Конечно, мы играем в одном клубе. Но на льду друзей нет. Мы играем за сборную России, а не Чехии. Если будет возможность, постараемся действовать жестко.

— Это ваш четвертый взрослый чемпионат мира. Атмосфера в Братиславе отличается от той, что была в Минске, Москве и Кёльне/Париже?

— Всегда чувствуется поддержка наших болельщиков. Приятно видеть флаги, они помогают нам. Мы играем ради поклонников, чтобы они получали удовольствие от нашей игры и радовались победам.

— Им удалось перекричать австрийцев, которые в большом количестве приехали в Братиславу?

— Да, конечно. Наших болельщиков всегда слышно.