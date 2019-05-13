Прямой эфир

«Нам еще надо прибавить в обороне»

Защитник сборной России Дмитрий Орлов — о победе над командой Австрии и предстоящей встрече с чехами
0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная России по хоккею начала чемпионат мира в Братиславе с двух побед в группе — в пятницу была обыграна команда Норвегии (5:2), а вчера — Австрии (5:0). При этом победа во второй игре досталась нашим игрокам не так просто. До середины второго периода счет был всего лишь 1:0 в пользу «Красной машины», а в нескольких эпизодах её спасал от гола вратарь Александр Георгиев, который в рамках ротации заменил в этой игре основного голкипера Андрея Василевского.

При этом в защитной линии у россиян также происходит ротация в связи с поздним пополнением из НХЛ. Накануне встречи с Норвегией из США прилетел новичок «Коламбус Блю Джекетс» защитник Владислав Гавриков, а утром в день игры с Австрией — защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров. После победы над Австрией их коллега по амплуа Дмитрия Орлов дал интервью «Известиям», в котором прокомментировал состояние партнеров по команде после длительных перелетов из-за океана, рассказал о трудной победе над Австрией и предстоящем матче с Чехией, которая в пятницу неожиданно переиграла одного из фаворитов турнира — Швецию (5:2).

Что за проблемы были у сборной России в первой половине встречи с австрийцами?

— Знаете, я думаю, нам еще есть, в чем прибавлять. Особенно в зоне обороны. В игре с командой Австрии было видно, что мы повыше классом, однако соперник за счет работы создавал моменты. Мы в таких ситуациях должны "подчищать" у себя. Несмотря на не самую удачную игру в отдельных моментах, Георгиев нас спас. А что касается атаки, то я считаю, что мы хорошо держим шайбу. Может быть, только чересчур комбинируем — где-то надо сыграть попроще. Например, активнее действовать перед чужими воротами, создавая трудности голкиперу, чтобы он не видел шайбу.

Есть различия в игре защитников, когда в воротах стоит Василевский, и когда там находится Георгиев?

— Они оба хорошие вратари. Каждый игрок ценен для нашей команды. Так что тренеры решают, кто будет играть. Все выходят на игру, стараются помогать друг другу, быть одной командой.

Может быть, вратари по-разному контролируют углы или у них разные требования к защитникам по поводу блокировки бросков по воротам?

— Да нет, базовые установки остаются одними и теми же при любом вратаре. Могут быть отдельные нюансы, поскольку ты стараешься по ситуации отыграть каждый момент и провести его с максимальной выгодой для команды. Угол, не угол — все равно по возможности надо заблокировать бросок по своим воротам. А когда соперник бьет от синей линии, сделать так, чтобы вратарь видел шайбу. Также нельзя подпускать никого из чужих игроков на добивание, чтобы он не отвлекал внимание голкипера.

Владислав Гавриков прилетел из Северной Америки прямо перед игрой с Норвегией, Никита Задоров — за считанные часы до матча с Австрией. По вашим ощущениям, они успели адаптироваться к другому часовому поясу?

— Я думаю, да. Почему нет? Они — хорошие хоккеисты. Нет никаких трудностей, у нас отличный коллектив, в который Владислав и Никита спокойно влились. Все получают удовольствие от игры друг с другом.

Удивились победе Чехии над Швецией?

— По первой игре тяжело судить. Кто-то только вкатывается в турнир, кто-то сразу начинает побеждать. Я думаю, пока это ничего не значит. Все покажет плей-офф.

Уже предвкушаете встречу с партнерами по «Вашингтону» Якубом Враной и Дмитрием Яшкиным?

— Конечно, мы играем в одном клубе. Но на льду друзей нет. Мы играем за сборную России, а не Чехии. Если будет возможность, постараемся действовать жестко.

Это ваш четвертый взрослый чемпионат мира. Атмосфера в Братиславе отличается от той, что была в Минске, Москве и Кёльне/Париже?

— Всегда чувствуется поддержка наших болельщиков. Приятно видеть флаги, они помогают нам. Мы играем ради поклонников, чтобы они получали удовольствие от нашей игры и радовались победам.

Им удалось перекричать австрийцев, которые в большом количестве приехали в Братиславу?

— Да, конечно. Наших болельщиков всегда слышно.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017