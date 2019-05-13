Наш конек — большинство: "Красная машина" одержала первые победы на хоккейном ЧМ

Старт мирового первенства в Братиславе для российской сборной изначально предполагался не самым сложным, но у «Красной машины» всё же возникли проблемы в играх с Норвегией (5:2) и Австрией (5:0). В матче с норвежцами многих смутили две шайбы, пропущенные в его концовке. Зато порадовало, что три гола были забиты в большинстве — отличилась спецбригада в составе Михаила Сергачева, Никиты Кучерова, Евгения Малкина, Никиты Гусева и Евгения Дадонова. С австрийцами россиянам и вовсе пришлось мучиться больше половины встречи — первые 10 минут прошли при тотальном преимуществе соперника, считающегося одним из аутсайдеров нашей группы.

Несколько раз сборную в этой встрече выручал вратарь Александр Георгиев, заменивший признанную звезду команды, победителя последнего регулярного чемпионата НХЛ в составе «Тампы-Бэй» Андрея Василевского. Пока голкипер в поте лица защищал ворота, удачно завершился один из немногих моментов, созданных россиянами в первом периоде. Шайбу снова забила в большинстве российская спецбригада — блеснул Евгений Дадонов.

— Австрийцы «сели» в своей зоне с самого начала игры. С такими командами тяжело играть, — отметил в разговоре с «Известиями» защитник сборной России Никита Задоров. — Они ждут потерь соперника и контратак. Пару раз хорошо убежали в нашу зону и создали моменты. Мне кажется, с такими сборными, как Австрия, время от времени бывают проблемы, когда на них наседаешь. Сильные команды начинают действовать по-другому — стараются играть с позиции силы.

В эпизоде с первым голом в ворота австрийцев Евгению Дадонову ассистировал Никита Гусев, набравший четыре очка (1+3) в первых двух встречах. Незадолго до старта ЧМ он подписал контракт с клубом НХЛ «Вегас». В конце апреля хоккеист уже ездил в Неваду и присоединился к новой команде, которая к тому моменту еще не завершила сезон. Тренеры не рискнули ставить в состав новичка, а «Вегас» вскоре вылетел из Кубка Стэнли. В результате 26-летний форвард был вынужден совершить два длинных перелета за короткий срок, но в итоге присоединился к сборной России.

— Самочувствие после таких перелетов отличное, я уже на третий день полностью восстановился, — рассказал «Известиям» Никита Гусев. — Так что мне ничего не мешало готовиться к ЧМ. Сейчас остается только отрабатывать на тренировках большинство, чтобы продолжить его реализовывать так же, как в матчах с Норвегией и Австрией. Думаю, мы еще будем прибавлять на этом турнире.

Австрийцы продолжили сопротивляться и во втором периоде. Лишь в его концовке Россия смогла добиться комфортного преимущества — голы забили Никита Кучеров и Иван Телегин. В третьем периоде дело до разгрома довели Евгений Дадонов и Илья Колвальчук.

Сегодня подопечным Ильи Воробьева предстоит матч с топ-командой. Наш извечный соперник — Чехия — успешно стартовал на ЧМ. В пятницу команда Милоша Ржиги оказалась сильнее победителя двух предыдущих мировых первенств — команды Швеции (5:2), а через сутки разгромила Норвегию (7:2).

— Мы уже много раз играли против России, поэтому хорошо знаем, что нам нужно противопоставить ей, чтобы победить, — заявил «Известиям» нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин. — Эта команда всегда сильна, обладает множеством звезд, особенно на нынешнем турнире. Поэтому нам нужно показать тот же хоккей, уровень дисциплины и самоотдачи, который был в игре со шведами.

На нынешнем мировом первенстве собрался один из сильнейших составов нашей команды за последние годы. Впервые с ЧМ-2015 Россию одновременно представляют Александр Овечкин, Евгений Малкин и Илья Ковальчук. В первый раз в истории вместе с ними за национальную команду играет и лучший бомбардир прошедшего регулярного чемпионата НХЛ — Никита Кучеров. С Александром Овечкиным и Евгением Малкиным он уже пересекался в 2016 году на Кубке мира в Торонто, но тогда на льду не было Ильи Ковальчука. Помимо них из НХЛ приехали вратари Андрей Василевский и Александр Георгиев, защитники Дмитрий Орлов, Михаил Сергачев, Никита Зайцев и Никита Задоров, а также нападающие Евгений Кузнецов, Евгений Дадонов и Артем Анисимов.

— Состав у России очень сильный — много звезд первой величины, — поделился с «Известиями» нападающий сборной Швеции Элиас Линдхольм. — Эти ребята очень опасны, когда играют в свой лучший хоккей. Но и у других сборных, включая нашу, собралось множество звезд из НХЛ. Уверен, этот турнир будет очень непредсказуемым и интересным для зрителей.

Вчерашний игровой день чехи пропустили, поэтому по сравнению с россиянами у них больше времени на восстановление и подготовку.

— Нам надо хорошо начать игру против чехов и не допускать ошибок, которые у нас случались во встречах с Норвегией и Австрией, — резюмировал защитник сборной России Дмитрий Орлов. — Мы уже играли недавно с чехами на Евротуре, но из того состава на ЧМ у них осталось всего четыре хоккеиста. Поэтому ближайший матч с ними будет немножко другой. Как я слышал, против Швеции Чехия хорошо прессинговала, так что нас ожидает много борьбы.

Матч против сборной Чехии начнется в 17:15 по московскому времени. Также в своей группе россиянам предстоит сыграть с командами Италии, Латвии, Швейцарии и Швеции.