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«Мы можем обыграть и Россию, и Швецию, и Чехию»

Хоккеист сборной Латвии Микс Индрашис — о поражении от команды Швейцарии в матче чемпионата мира и шансах на выход в четвертьфинал
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Фото: ТАСС/Артем Коротаев
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Одним из основных соперников сборной России по группе на чемпионате мира в Братиславе является команда Латвии. Ее хоккеисты регулярно борются за выход в плей-офф, но в минувшее воскресенье они осложнили себе решение этой задачи — после стартовой победы над Австрией (5:1) подопечные Боба Хартли в равной игре уступили финалистам прошлогоднего мирового первенства швейцарцам (1:2). Сегодня прибалтийскому коллективу предстоит встреча с аутсайдером группы — командой Италии.

В интервью «Известиям» один из лидеров сборной Латвии нападающий московского «Динамо» Микс Индрашис прокомментировал последнюю неудачу и оценил шансы своей команды на выход из группы.

— Что помешало довести встречу с Швейцарией до победы?

— Самый главный момент — большинство. Выстояли при большом меньшинстве «три на пять», после чего поймали кураж и заставили швейцарцев удаляться. Но не воспользовались моментами, когда играли «пять на четыре». В матчах такого уровня это непростительно. Надо обязательно использовать розыгрыш лишнего, чтобы повести в счете с таким сложным соперником, как Швейцария. Мы этого не сделали — соперник нас наказал. В таких ситуациях надо больше бросать по воротам и доводить дело до победного конца.

— Есть вопросы к победному голу швейцарцев, повтор которого смотрели судьи?

— Хороший вопрос. Арбитр сказал, вратарь знал, что игрок Швейцарии на него пойдет. Теперь будем разбираться, как избежать таких ошибок. Судья мог дать удаление сопернику в том эпизоде, а мог и не дать — я не хочу комментировать его действия. Гол был вполне чистый.

— Нет ощущения, что проиграли решающий матч за выход из группы?

— Конечно, это был важный матч. Но у нас еще пять игр впереди. Ничего пока не кончилось. Можно дальше выходить на лед и побеждать. Я уверен, что мы можем победить и Россию, и Чехию, и Швецию, и другие команды. Шансы на выход в четвертьфинал по-прежнему остаются — мы готовы биться дальше.

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