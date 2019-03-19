Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки на Украине

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного всеукраинской общественной организацией «Передовые правовые инициативы».

За Зеленского на грядущих президентских выборах готовы проголосовать 34% украинцев. При этом он является лидером рейтингов почти во всех регионах страны. Наибольшей поддержкой избирателей Зеленский пользуется в Днепропетровской области (46%), в Сумской, Харьковской и Запорожской областях за него готовы проголосовать более 40% опрошенных.

Чуть менее 40% поддерживают политика в Одесской, Николаевской, Ровенской, Закарпатской, Херсонской областях.

При этом в случае выхода Зеленского во второй тур за него готовы проголосовать 70% опрошенных, пишет ТАСС.

Социологи отметили, что на фоне роста поддержки Зеленского рейтинги лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и действующего президента Петра Порошенко снижаются.

Так, за Порошенко готовы проголосовать 14,22%, а за Тимошенко — 12,9%.

К тройке лидеров также приближается и представитель «Оппозиционной платформы» Юрий Бойко, его поддерживают 11,1% опрошенных.

Опрос проводился 16–17 марта среди 164 590 респондентов старше 18 лет.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.

6 марта сообщалось, что Зеленский готовит к выходу ролик с «расстрелом» депутатов рады.