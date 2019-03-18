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Во время встречи Порошенко с избирателями в Киеве произошла драка

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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В Киеве в ходе встречи президента Украины Петра Порошенко с избирателями произошли столкновения между сторонниками и противниками главы государства. Инцидент случился на Михайловской площади в центре украинской столицы.

По данным агентства УНИАН, на встречу пришли молодые люди с самодельным плакатом «Где отрубленные руки?», намекнув на заявления Порошенко, пообещавшего отрубать руки коррупционерам.

К ним подошли сторонники украинского президента и начали вырывать плакат, в результате чего произошла стычка. Чтобы остановить конфликт, в ситуацию вмешались стражи порядка. Они встали между сторонниками президента и его оппонентами.

Ранее сообщалось, что националисты, которые вышли 16 марта в Киеве на акцию протеста против коррупции в армии, забросали плюшевыми свиньями полицейских, охраняющих администрацию президента Украины.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, инаугурация — 31 мая. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов.

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