Прямой эфир

Порошенко освистали на встрече с избирателями в Киеве

0
Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президента Украины Петра Порошенко и его супругу Марину в ходе агитационной встречи с избирателями на Михайловской площади в Киеве. Об этом в субботу, 17 марта, сообщает «РИА Новости».

Беговой синдром: как националисты охотятся за президентом Украины
Почему Порошенко дезертирует с собственных митингов

Отмечается, что в районе проведения мероприятия была усилена охрана общественного порядка. На прилегающих к Михайловской площади улицах было перекрыто движение транспорта.

Когда украинский лидер вместе с женой вышел на сцену, люди освистали его, а некоторые из них выкрикивали: «Позор!», «Пошел прочь, Порошенко!», «Мародер!» При этом полицейские, которые стояли рядом с недовольными гражданами, ничего не предприняли, чтобы остановить поднявшийся шум.

В то же время сторонники президента старались перекричать его противников: «Ура!», «Браво!»

Ранее 17 марта сообщалось, что Порошенко сократил отставание от кандидата Владимира Зеленского в предвыборном рейтинге страны. На данный момент за Зеленского готовы проголосовать 24% граждан Украины, нынешнего главу государства поддерживают 20% жителей. Тройку лидеров замыкает бывший премьер и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с результатом 13%.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, инаугурация — 31 мая. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Беглый депутат рады рассказал о нездоровой тяге Порошенко к деньгам
Порошенко объявил о «триедином» ударе по России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017