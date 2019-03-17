Порошенко освистали на встрече с избирателями в Киеве

Президента Украины Петра Порошенко и его супругу Марину в ходе агитационной встречи с избирателями на Михайловской площади в Киеве. Об этом в субботу, 17 марта, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что в районе проведения мероприятия была усилена охрана общественного порядка. На прилегающих к Михайловской площади улицах было перекрыто движение транспорта.

Когда украинский лидер вместе с женой вышел на сцену, люди освистали его, а некоторые из них выкрикивали: «Позор!», «Пошел прочь, Порошенко!», «Мародер!» При этом полицейские, которые стояли рядом с недовольными гражданами, ничего не предприняли, чтобы остановить поднявшийся шум.

В то же время сторонники президента старались перекричать его противников: «Ура!», «Браво!»

Ранее 17 марта сообщалось, что Порошенко сократил отставание от кандидата Владимира Зеленского в предвыборном рейтинге страны. На данный момент за Зеленского готовы проголосовать 24% граждан Украины, нынешнего главу государства поддерживают 20% жителей. Тройку лидеров замыкает бывший премьер и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с результатом 13%.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, инаугурация — 31 мая. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов.