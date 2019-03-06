Зеленский готовит к выходу ролик с «расстрелом» депутатов Рады

Украинская студия «95 квартал» готовит презентацию ролика с участием кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который «расстреливает» депутатов Верховной рады из автоматов, пишет «Страна.ua».

Видео смонтировано из кадров сериала «Слуга народа», в котором снялся Зеленский. В ролик вошел момент ссоры депутатов из-за нежелания голосовать за реформы.

По сюжету герой Зеленского, видя безуспешность своих попыток вразумить парламентариев, берет автоматы и расстреливает участников заседания.

При этом звучит песня «Ни обещаний, ни прощений» известного украинского музыканта Виктора Павлика и его группы «Анна-Мария».

Согласно последним опросам, Владимир Зеленский является лидером предвыборной гонки на Украине. За него готовы проголосовать 25,2% респондентов, на втором месте лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (17,9%), на третьем — действующий президент страны Петр Порошенко (15,4%).

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.