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Прослушивающее устройство нашли на крыше офиса Зеленского

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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Прослушивающее устройство обнаружили полицейские на крыше офиса кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве.

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Полицейские прибыли в офис политика после того, как получили информацию об обнаружении коробки на крыше здания. После обследования оказалось, что найдены элементы аппаратуры прослушивания, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, говорится на сайте ведомства 4 марта.

Правоохранительные органы проводят расследование, установлено, что оборудование не взрывоопасно. О случившемся МВД уведомило прокуратуру и Службу безопасности Украины, сообщает RT.

1 марта кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву не избежать переговоров с Москвой. Диалог необходим для прекращения войны в Донбассе, так как главная задача — сохранить жизни людей, объяснил он.

Старт президентской избирательной кампании на Украине был дан 31 декабря. Выборы состоятся 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

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